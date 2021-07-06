Фильм легендарного комика закроет Одесский кинофестиваль

Фильм "Малыш" британского режиссера и актера Чарли Чаплина покажут под открытым небом на Потемкинской лестнице в рамках нынешнего Одесского кинофестиваля. Фото: facebook.com

Церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля впервые в истории состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице. 21 августа вручат награды лауреатам Национального конкурса, в частности гран-при "Золотой Дюк" по результатам зрительского голосования.

"12-й Одесский кинофестиваль имеет фокус на украинское кино, а следовательно, победителей этого года будут определять именно в Национальном конкурсе. Поэтому для нас было важным разделить это торжественное событие со зрителями, которые станут свидетелями триумфа отечественного кинематографа. Накануне празднования 30-летия независимости страны каждый желающий сможет убедиться, что украинское кино не просто существует, а растет, развивается и побеждает", - говорит исполнительный директор ОМКФ Анна Мачух.

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Фильмом-закрытием станет комедийная драма "Малыш", которой в этом году исполняется 100 лет. Это первая полнометражная режиссерская работа британского комика Чарли Чаплина. Он сыграл главную роль, написал сценарий и спродюсировал.

Лента рассказывает о ребенке, которого после рождения бросила мать. Мальчика случайно находит бродяга, который начинает заботиться о малыше и учить его всему, что знает сам.

"Поклонники считают картину 1921 года самым совершенным и личным фильмом Чаплина. Страдания бродяги, которые видим на экране, во многом навеяны воспоминаниями автора о своем детстве. В семь лет его забрали от матери и отправили в приют.

Именно благодаря этой ленте появился первый в мире ребенок-кинозвезда. Им стал Джеки Куган, которого Чаплин пригласил сыграть малыша после того, как увидел мальчика на сцене мюзик-холла, где тот выступал. А десятилетие спустя ситуация, в которой оказался Джеки из-за небрежного распоряжения родителями его состоянием, приведет к появлению в США "Закона Кугана", призванного защитить капиталы детей-актеров", - говорится в анонсе.

Бесплатный показ в сопровождении одесского симфонического оркестра пройдет на Потемкинской лестнице после церемонии награждения.

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12-й Одесский кинофестиваль будет длиться с 14 по 21 августа. Презентуют отечественные премьеры, мировые хиты, мастер-классы кинематографистов, дискуссии с творческими группами. Проведут национальный конкурс полного и короткого метра, лауреаты которого получают награды за лучший фильм, режиссуру и актерские работы. По итогам зрительского голосования определят главного победителя фестиваля. Одна из программ - украинская ретроспектива "Независимые". В нее вошли семь выдающихся полнометражных и семь короткометражных работ, созданных за 30 лет независимости. Церемония открытия состоится 14 августа в Одесском театре оперы и балета. Ведущими мероприятия станут Янина Соколова и Олег Панюта.