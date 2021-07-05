Лучшие украинские фильмы за 30 лет независимости покажут на Одесском кинофестивале

Автор: dovzhenkocentre.org Григорий Фесенко в драме "Племя" 2014 года сыграл главного героя Сергея, который прибывает в интернат для слабослышащих. Знакомится с представителями криминальной организации, в которую входят жители учреждения и учитель труда. Парня назначают сутенером местной воспитанницы Ани. Влюбляется и пытается спасти от дальнейшего секс-рабства. Девушку воплотила Яна Новикова. Это первый в мире фильм, полностью снятый на жестовом языке. Занял четвертое место в рейтинге лучших в истории украинского кино. Покажут на 12-м Одесском кинофестивале

12-й Одесский международный кинофестиваль представил программу украинской ретроспективы "Независимые". Покажут выдающиеся полнометражные и короткометражные ленты, созданные за 30 лет независимости.

Подборку сформировали из списка 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Составили по результатам опроса Довженко-центром и Союзом кинематографистов Украины 71 киноэксперта.

"Некоторые попытки резюмирования исторических достижений отечественного кино делались критиками и раньше. Однако инициатива Довженко-Центра имела целью собрать полярные точки зрения в рамках единого экспертного консенсуса. Это беспрецедентное историческое событие - попытка наконец-то сформировать канон того, чем является и чем было украинское кино на протяжении более ста лет своего существования. Список картин, рекомендованных к просмотру всем. Ретроспектива на Одесском кинофестивале - замечательное послесловие этого опроса, ведь позволит непосредственно на экране вспомнить наши лучшие фильмы за последние 30 лет", - говорит руководитель киноархива Довженко-Центра, координатор проекта Александр Телюк.

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В программу "Независимые" вошло семь полнометражных лент:

"Приятель покойника" Вячеслава Криштофовича 1995-го

"Племя" Мирослава Слабошпицкого 2014-го

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык 2020-го

"Счастье мое" Сергея Лозницы 2010-го

"Кислородный голод" Андрея Дончика 1991-го

"Шамара" Натальи Андрейченко 1994-го

"Атлантида" Валентина Васяновича 2019-го

Также в рамках ретроспективы - семь короткометражных работ:

"Путники" Игоря Стрембицкого 2005 года

"Кросс" Марины Вроды 2011-го

"Шел трамвай девятый номер" Степана Коваля 2002-го

"Любовь" Никиты Лыськова 2019-го

"Письмо в Америку" Киры Муратовой 1999-го

"Засыплет снег дороги" Евгения Сивоконя 2004-го

Последний эпизод сериала "Казаки" - "Как казаки в хоккей играли", режиссеров Владимира Дахно и Тадеуша Павленко 1995-го

Программа "Независимые" приурочена к 30-летию независимости Украины.

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12-й ОМКФ пройдет 14 по 21 августа. Презентуют отечественные премьеры, мировые хиты, мастер-классы кинематографистов, дискуссии с творческими группами. Проведут национальный конкурс полного и короткого метра, лауреаты которого получают награды за лучший фильм, режиссуру и актерские работы. По итогам зрительского голосования определят главного победителя фестиваля. Церемония открытия состоится 14 августа в Одесском театре оперы и балета. Ведущими мероприятия станут Янина Соколова и Олег Панюта.