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четверг, 08 июля 2021 00:45

Каннские кинопремьеры покажут в Украине

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Каннские кинопремьеры покажут в Украине
Американский актер Адам Драйвер и француженка Марион Котийяр в мюзикле "Аннетт" сыграли пару, у которой рождается дочь - кукла. Фильм основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля покажут в Одессе в следующем месяце. Фото: twitter.com

12-й Одесский международный кинофестиваль начал оглашение программы внеконкурсной секции "Международные гала-премьеры".

Первыми фильмами стали участники 74-го Каннского кинофестиваля, который стартовал во Франции 6 июля. Это драмы "Аннетт" французского режиссера Леоса Каракса и "Память" тайского постановщика Апичатпонга Вирасетакула. Обе ленты претендуют на "Золотую пальмовую ветвь".

Действие мюзикла "Аннетт" происходит в Лос-Анджелесе. Главные герои - внешне идеальная пара: стендап-комик Генри и оперная звезда Энн. Их жизни переворачивает рождение дочери Аннетт с необычным даром, по сюжету.

Главные роли исполнили Адам Драйвер и Марион Котийяр. Это первая англоязычная работа Леоса Каракса и его первый фильм после "Корпорации "Святые моторы", который вышел в 2012-м и получил звание лучшей премьеры года от журнала Cahiers du Cinéma.

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События "Памяти" разворачиваются в Колумбии. Сюда из Шотландии приезжает главная героиня Джессика. С тех пор, как женщину напугал громкий шум на рассвете, она не может заснуть. В Боготе, во время посещения сестры, Джессика встречает археолога Агнес, которая изучает человеческие останки, обнаруженные при строительстве тоннеля. Во время поездки на место раскопок наталкивается на рыбака Эрнана. Они делятся воспоминаниями у реки. Когда день близится к завершению, Джессику постигает чувство ясности, по сюжету.

Это первая работа Апичатпонга Вирасетакула, которую он снял на английском и за пределами родного Таиланда. Картину посвятил колониальной истории Колумбии и тому, как коллективная память порождает чувство страха. Центральную роль сыграла Тильда Суинтон.

Полную программу "Международных гала-премьер" обещают объявить в ближайшее время.

12-й ОМКФ состоится с 14 по 21 августа. По случаю 30-летия Независимости сфокусируется на украинском кино. Единственной конкурсной программой обновленного фестиваля станет Национальный конкурс, победители которого получат награды за лучший фильм, режиссуру и актерские работы.

Зрителей также ждут "Гала-премьеры", "Фестиваль фестивалей", серия ретроспективных показов, секция Film Industry Office и образовательная программа "Летняя киношкола".

Фильмом-закрытием будет комедийная драма "Малыш" 1921 года - дебютная полнометражная режиссерская работа британского комика Чарли Чаплина.

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