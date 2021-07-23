"Короли рэпа", хиты Канн и Даниэль Брюль: чем удивит 12-й Одесский кинофестиваль

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет 14-21 августа. Презентуют 44 фильма.

Программный консультант ОМКФ Алик Шпилюк рассказал об украинских премьерах, мировых хитах и приезде звездного гостя.

- В этом году единственная конкурсная программа - Национальный конкурс, - говорит Шпилюк. - За призы будут бороться шесть полнометражных и восемь короткометражных украинских фильмов. Впервые Гран-при по результатам зрительского голосования будут вручать именно представителю Национального конкурса. Лауреат получит денежное вознаграждение 55 тыс. грн. А жюри определит лучший полный и короткий метр - по 30 тыс. грн, лучшего режиссера - также 30 тыс. грн, лучшую актерскую работу - 25 тыс. грн.

Автор: oiff.com.ua Михаил Дзюба и Ирма Витовская сыграли в музыкальной драме "Короли рэпа". Фильм покажут в Национальной конкурсной программе 12-го Одесского кинофестиваля

Какие полнометражные фильмы-конкурсанты?

- "Короли рэпа" режиссера Мирослава Латыка. 17-летний выпускник сельской школы по прозвищу Казан больше всего стремится стать известным рэпером и покорить сердце своей девушки Светы. Ради осуществления мечты готов рискнуть, но обстоятельства направляют его жизнь в другом направлении. Только что сделанная лента - самая свежая в программе. Работу над ней начал наш давний друг и коллега, продюсер Юрий Минзянов, который уже ушел от нас. Завершал его сын Дмитрий. Надеюсь, зрители оценят по достоинству.

"С завязанными глазами" Тараса Дроня. Боец смешанных единоборств Юля потеряла жениха на Донбассе. Бросает спорт и начинает новые отношения, чтобы освободиться от роли вдовы героя войны, которую навязывает ей общество. Драма в прошлом году получила приз за лучший фильм конкурса первых и вторых работ на Варшавском кинофестивале. Наконец-то дождались украинской премьеры.

"Пространство" Дмитрия Томашпольского. История о первом контакте людей с НЛО, произошедшем в период карантина. Уникальное событие не только в украинском, но и мировом кинематографе. Картина полностью сделана дистанционно во время весеннего локдауна в прошлом году. Приняли участие 67 актеров. Снимали себя на смартфоны и фотоаппараты в условиях самоизоляции в 76 локациях под руководством режиссера, который потом смонтировал присланный материал.

Автор: oiff.com.ua Мария Федорченко (слева), Арсений Марков и Яна Исаенко сыграли в драме "Стоп-Земля". Картина попала в Национальную конкурсную программу 12-го Одесского кинофестиваля

"Национальный музей" совместного производства Украины и США. Единственная документалка в конкурсе. Режиссер Андрей Загданский последние годы живет в Штатах, но регулярно снимает в Украине. Полгода работал над фильмом о жизни Национального художественного музея. Наблюдал за монтажом и открытием выставок - икон, которые чудом спаслись после уничтожения большевиками Братского монастыря в Киеве, и работ гения авангарда Александра Богомазова. Повествовательная линия представляет символический путь украинского искусства. Год ждали премьеру. Авторы не хотели демонстрировать ленту онлайн. Стоит того, чтобы увидеть на большом экране.

"Стоп-Земля". Главная героиня - 16-летняя Маша, которая учится в столичной школе в 11-м классе. Готовится к экзаменам, влюбляется в одноклассника. Это полнометражный дебют нашей постоянной участницы, яркой режиссерки Екатерины Горностай. В этом году драма успела получить одну из главных наград Берлинского кинофестиваля - "Хрустального медведя" в конкурсной программе Generation 14plus. Теперь сможем посмотреть в Украине.

"Соперник" немецкого режиссера Маркуса Ленца. 9-летний Роман едет к матери, которая выехала на нелегальные заработки в Германию. Там она живет с 62-летним вдовцом Гертом. Начинается борьба мальчика с незнакомцем за внимание близкого человека. Это копродукция Германии и Украины. Главную роль сыграл одессит Елизар Назаренко. Драма в прошлом году получила приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале "Листапад" в Минске.

Автор: oiff.com.ua Марина Кошкина сыграла в спортивной драме "С завязанными глазами". Лента вошла в Национальную конкурсную программу 12-го Одесского кинофестиваля

Как отбирали ленты в конкурсную программу?

- Наша отборочная комиссия состоит из пяти участников. Кроме меня, это программный директор Илья Дядик, продюсер Филипп Ильенко, кинокритики Ольга Сидорушкина из Одессы и Екатерина Слипченко из Львова. То есть у нас разнообразный взгляд - гендерный, географический и профессиональный.

На участие подали более 250 фильмов. Из них около 60 полнометражных. Имеем возможность показать ограниченное количество. Провели титаническую работу. Просматривали, ставили оценки, спорили. Сделали нелегкий выбор, оставив лучшие из многих интересных проектов.

Какие из представленных фильмов могут привлечь широкую аудиторию?

- Что нужно массовому зрителю? Чтобы было понятно, что происходит на экране. Смотрят прежде всего жанровое кино. Такую составляющую имеют три ленты, которые сочетают различные жанровые элементы. "Короли рэпа" - музыкальная комедия и криминальная драма. "С завязанными глазами" - спортивное кино, мелодрама и триллер. "Соперник" - семейная драма с акцентом на человеческие чувства.

Другие три конкурсанта - артхаусные картины. Более изысканные, побуждают к рефлексии, интеллектуальному осмыслению. Это требует определенной работы над собой. А массовый зритель обычно приходит отдохнуть - поплакать, посмеяться, или получить адреналин.

Автор: oiff.com.ua Тильда Суинтон сыграла в драме "Память". Фильм представят в программе "Фестиваль фестивалей" 12-го ОМКФ

Что интересного предложите вне конкурса?

- Показываем фильмы из главных международных киносмотров. Понимаем, что все ожидают самые свежие мировые новинки. Поэтому больше всего зависим от Каннского кинофестиваля. Проводить ОМКФ до него просто нет смысла. В этом году завершился позже, чем обычно - 17 июля. Оттуда привезем мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса, байопик "Бенедетта" Пола Верховена, трагикомедию "Худший человек в мире" Иоахима Триера, драмы "Память" Апичатпонга Вирасетакула и "Герой" Асгара Фархади.

Планируете показать лауреата "Золотой пальмовой ветви" - фильм ужасов "Титан"?

- Мы думаем об этом. Это не так быстро делается. Но надежда умирает последней.

В отношении какой премьеры вам наиболее интересна реакция зрителей?

- Я не сомневаюсь в фестивальном зрителе. У нас, так сказать, прикормленная аудитория. Знает, что мы демонстрируем, и готова ко всему. Но мне интересно, как будут реагировать на некоторые фильмы. Скажем, может удивить "Память" тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. Он - неповторимая личность в мировом кинематографе. Как говорят некоторые критики, снимает не кино, а произведения какого-то другого искусства. Или безумная и необычная анимация "Криптозоопарк" американца Дэша Шо.

Автор: oiff.com.ua Даниэль Брюль (справа) и Петер Курт сыграли в трагикомедии "Плохой сосед". Ленту презентуют в программе "Гала-премьеры" 12-го ОМКФ

Звездный гость - немецкий актер Даниэль Брюль. Насколько сложно было пригласить?

- Это было довольно сложно. К счастью, он осуществил режиссерский дебют, который мы покажем. Это трагикомедия "Плохой сосед", которая участвовала в основном конкурсе Берлинале.

Брюль - популярный актер, котрый знает, что такое быть звездой. Сейчас впервые столкнулся с ролью автора по ту сторону камеры на съемочной площадке. Насколько я понимаю, ему интересно, как на первую попытку реагируют в разных частях мира.

В "Плохом соседе" сыграл гиперболизированного себя. Персонажа также зовут Даниэль. Те, кто его знают лично - имели чувство узнавания. Поэтому актеру еще и интересно, как его воспринимают другие.

Брюль как раз будет иметь немного свободного времени без съемок. Поэтому так сложилось, что и мы хотим пообщаться, и он желает рассказать о своем кино. На Одесском кинофестивале будет в воскресенье, 15 августа. Представит фильм, проведет пресс-конференцию и мастер-класс. Это будет день Даниэля Брюля.

Насколько ожидаемое возвращение в офлайн после прошлогоднего эксперимента с онлайн-форматом?

- Для меня это важно, ведь прошлогодний опыт свидетельствует о том, что онлайн - это ненастоящий фестиваль. Фильмы должны демонстрироваться в кинозале, где люди сидят рядом. А главное, что после просмотра могут сразу обсуждать увиденное. Это квинтэссенция фестиваля, которой не хватает в онлайне. А от зум-конференций уже все устали. Поэтому надеюсь, что за три недели не произойдет ничего плохого и все у нас состоится.

Фильмом-закрытием 12-го ОМКФ будет комедийная драма "Малыш" 1921 года - дебютная полнометражная режиссерская работа британского комика Чарли Чаплина. Бесплатный показ в сопровождении одесского симфонического оркестра пройдет на Потемкинской лестнице после церемонии награждения 21 августа.