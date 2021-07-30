Киевская неделя критики объявила даты проведения

Автор: kcw.com.ua Пятый юбилейный кинофестиваль "Киевская неделя критики" презентовал постер и критиков-кураторов

Международный кинофестиваль "Киевская неделя критики" в этом году будет отмечать первый юбилей. Состоится в пятый раз. Пройдет в столичном кинотеатре "Жовтень" с 21 по 27 октября.

Команда кураторов остается неизменной. Программой занимаются четыре кинокритика. Это соучредитель Союза кинокритиков Украины Дарья Бадьер, киновед и режиссер Станислав Битюцкий, колумнист и автор изданий LB.ua, "Фокус" и DTF Magazine Сергей Ксаверов, журналистка DTF Magazine Анна Дацюк. Представят каждый фильм фестиваля, а после показа будут обсуждать со зрителями.

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Программа будет состоять из четырех секций. Международная - с актуальными лентами из лайнапов главных мировых кинофорумов. Тематическая ретроспектива культовой киноклассики. "Фокус" - подборка новых картин из Украины и другой фокусной страны, сформированная селективной комиссией кинокритиков обеих стран. И индустриальная секция "Первый взгляд", в которую войдут студенческие фильмы, отобранные студентами, изучающими киноискусство. Во время мероприятия эти работы представят продюсерам, отборщикам фестивалей и экспертам.

В рамках события также будут проходить панельные дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам кинопроцесса.

Объявление программы стартует в начале сентября.

"Обновленный логотип состоит из глаза - того, что дает возможность взгляда. И французских "кавычек-елочек" - разделительного знака, который используется в печатных текстах для обозначения определенного контекста и высказывания, выделения прямой речи, цитат", - говорится в описании визуального стиля "Киевской недели критики".

Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик".

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"Киевскую неделю критики" проводят с 2017-го. Создали с целью ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными кинокритиками. В предыдущие годы на фестивале состоялись столичные премьеры таких мировых арт-хитов, как "Маяк" с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главных ролях, "Дом, который построил Джек" режиссера Ларса фон Триера, оскароносная "Земля кочевников". А также отечественных лент "Плохие дороги" Натальи Ворожбит, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Домой" Наримана Алиева, "Мои мысли тихие" Антонио Лукича. Событие традиционно откроется вручением Национальной премии кинокритиков "Киноколо" лучшим украинским фильмам и кинопрофессионалам.