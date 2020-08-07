Международный поэтический фестиваль пройдет в Черновцах

Автор: facebook.com Объявили участников нынешнего Международного поэтического фестиваля Meridian Czernowitz. Проходит в рамках проекта "Пауль Целан 100. Меридиан великого мастера немецкого языка: Черновцы-Париж-Вечность"

XI Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz пройдет 4-6 сентября в Черновцах. Вход на все события свободный.

В программе: поэтические чтения, дискуссии и презентации новых книг, которые увидят свет в издательстве "Меридиана" специально к фестивалю. Среди них - поэтические сборники Naked One Юрия Издрыка и "За такие грехи Бог еще поблагодарит" Тани Малярчук. А также проза - "малый украинский роман" Андрея Любки и "Порт Житани" Олеся Ильченко.

Участниками нынешнего Meridian Czernowitz станут около 20 деятелей искусства из 5 стран. В частности: Маттиас Бут, Нора Боссонг и Ульрике Альмут Зандиг из Германии; Рихард Валл из Австрии; Ингрид Фихтнер и Рольф Германн из Швейцарии; Тал Нитзан из Израиля. Из украинских авторов выступят Юрий Андрухович, Таня Малярчук, Сергей Жадан, София Андрухович, Андрей Любка, Юрий Издрык, Петр Рыхло, Марк Белорусец, Александр Бойченко, Бронислав Тутельман.

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Фокусная тема фестиваля - "По следам Целана".

"Из-за пандемии и карантина мы изменили концепцию с проведения событий в местах, связанных с жизнью и творчеством Пауля Целана, на безопасный для нашей аудитории формат, - говорит директор Meridian Czernowitz Евгения Лопата. - Поэтому теперь проведем мероприятия в Летнем театре в парке имени Тараса Шевченко и в Центральном Дворце культуры, чтобы рассадить публику на безопасном расстоянии. Конечно, будем придерживаться всех карантинных требований. Для гостей фестиваля мы все же организуем серию экскурсий по целановским Черновцам".

Мероприятия будут сопровождаться переводом на немецкий и украинский языки.

Meridian Czernowitz - это проект Черновицкой областной общественной организации "Культурный капитал". Занимается литературным менеджментом и имеет целью возвращение Черновцов на культурную карту Европы, развитие диалога между современными украинскими поэтами и их зарубежными коллегами. Позиционирует себя как Международная литературная корпорация. Фестиваль проводится ежегодно с 2010-го в первую неделю сентября.