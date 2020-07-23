Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 378
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3312
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1638
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7677
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 855
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1953
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3600
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2736
Фото
Все фото
5
2
5
9
6
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
&quot;Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов&quot; Сталкер &quot;- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
"Мрачные коридоры можно использовать для съемки фильмов" Сталкер "- Екатерина Кухар возглавила хореографический училище
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Опубликовали первые кадры сериала по комиксам Marvel
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
Владимир Зеленский вручил награды украинским деятелям культуры
ТНМК сыграли вертикальный концерт
ТНМК сыграли вертикальный концерт
Видео
Все видео
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
Покажут историческую сагу об украинцах в XX веке
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
В прокат вышла китайская драма, которую снимали в Ухане
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Netflix назвал 10 лучших фильмов
Молодые украинские артисты сейчас взлетают гораздо быстрее и проще - музыкальный критик
Молодые украинские артисты сейчас взлетают гораздо быстрее и проще - музыкальный критик
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 630
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 306
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 342
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 16:00

Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве

  Комментировать
Автор: facebook.com
  Третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage объявил даты проведения
Третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage объявил даты проведения

Третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage проведут в Киеве. Пройдет на территории заповедника "София Киевская" 20-25 августа.

Слоган нынешнего фестиваля - "Жизнь продолжается!" Соберет любителей музыки, литературы, визуального искусства и театра.

"Bouquet - городской фестиваль. А город - это не только архитектурный ландшафт, а прежде всего люди, - говорит организатор мероприятия, основательница Дома "Мастер Класс" Ирина Буданская. - Поэтому чрезвычайно важно говорить о людях, которые влияют и изменяют пространство и нас в нем. Взаимосвязь города и жителей - об этом мы хотим говорить в этом году. Именно поэтому выбрали фокус-темой фестиваля "Город мастеров".

По словам организаторов, эта тема побуждает к знакомству с талантливыми людьми. Теми, кого мы знаем, и теми, кого для себя откроем.

Будет звучать классическая, современная академическая, джазовая и экспериментальная музыка, которая откроет гостям имена композиторов, педагогов, дирижеров, исполнителей. Театральное направление будет представлено спектаклем "Бабий Яр". А визуальная программа - художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проектами, объединяющими визуальное искусство с новейшими технологиями.

Состоятся беседы под ясенем в саду "Софии Киевской", на которые приглашает основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. Новое направление фестиваля - литература - будет представлено диалогами с писателями и интеллектуалами, издателями и переводчиками. Ключевым событием станет поэтический марафон. Программа для детей будет состоять из театрализованных постановок, творческих мастер-классов и образовательных интерактивов.

Всего в рамках Bouquet Kyiv Stage 2020 запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Если не звучит обработка "Несе Галя воду", то мы уже не знаем, это украинское произведение или нет

Символ фестиваля - букет - создал киевский художник и мыслитель Александр Дубовик. Это знак многогранности нашей культуры. Символ пересечения путей и цивилизаций, смеси интонаций, стилей, жанров и эпох в каждом произведении. По словам организаторов, Bouquet Kyiv Stage построен из такого количества разнообразных событий, что каждый обязательно найдет для себя то, что вызывает наибольшую эмоцию. Мероприятие призвано стать местом встречи киевлян разного возраста и предпочтений, удовлетворить эстетические потребности каждого посетителя и расширить горизонт его культурных вкусов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

"Я очень люблю ходить на похороны", - женщина травила родственников и детей

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

Московские войска попали в окружение и капитулировали

В красавицы забрали титул за снимки обнаженной

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13383
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11565
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 10530
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 1 Просмотров: 9919
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 9693
Культура
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
Презентовали постапокалиптический анимационный клип на стих Юрия Издрыка
 Просмотров: 54
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
Европейцы ожидают, что мы расскажем историю о своей стране - эксперт
5
 Просмотров: 261
Министр культуры Ткаченко сообщил о коронавирусе среди подчиненных
Министр культуры Ткаченко сообщил о коронавирусе среди подчиненных Просмотров: 99
Сенцов прокомментировал поход в политику
Сенцов прокомментировал поход в политику Просмотров: 612
Богдан Ступка: "Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу, и всегда хочу спать"
Богдан Ступка: "Пусть говорят, что хотят, а я живу, как живу, и всегда хочу спать"
 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
3
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Голосов: 342
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua