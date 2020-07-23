Фестиваль высокого искусства в третий раз пройдет в Киеве

Автор: facebook.com Третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage объявил даты проведения

Третий фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage проведут в Киеве. Пройдет на территории заповедника "София Киевская" 20-25 августа.

Слоган нынешнего фестиваля - "Жизнь продолжается!" Соберет любителей музыки, литературы, визуального искусства и театра.

"Bouquet - городской фестиваль. А город - это не только архитектурный ландшафт, а прежде всего люди, - говорит организатор мероприятия, основательница Дома "Мастер Класс" Ирина Буданская. - Поэтому чрезвычайно важно говорить о людях, которые влияют и изменяют пространство и нас в нем. Взаимосвязь города и жителей - об этом мы хотим говорить в этом году. Именно поэтому выбрали фокус-темой фестиваля "Город мастеров".

По словам организаторов, эта тема побуждает к знакомству с талантливыми людьми. Теми, кого мы знаем, и теми, кого для себя откроем.

Будет звучать классическая, современная академическая, джазовая и экспериментальная музыка, которая откроет гостям имена композиторов, педагогов, дирижеров, исполнителей. Театральное направление будет представлено спектаклем "Бабий Яр". А визуальная программа - художественными выставками с фокусом на период шестидесятников, а также проектами, объединяющими визуальное искусство с новейшими технологиями.

Состоятся беседы под ясенем в саду "Софии Киевской", на которые приглашает основатель Bouquet Kyiv Stage Евгений Уткин. Новое направление фестиваля - литература - будет представлено диалогами с писателями и интеллектуалами, издателями и переводчиками. Ключевым событием станет поэтический марафон. Программа для детей будет состоять из театрализованных постановок, творческих мастер-классов и образовательных интерактивов.

Всего в рамках Bouquet Kyiv Stage 2020 запланировано около 40 событий, часть из которых будет транслироваться онлайн.

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Символ фестиваля - букет - создал киевский художник и мыслитель Александр Дубовик. Это знак многогранности нашей культуры. Символ пересечения путей и цивилизаций, смеси интонаций, стилей, жанров и эпох в каждом произведении. По словам организаторов, Bouquet Kyiv Stage построен из такого количества разнообразных событий, что каждый обязательно найдет для себя то, что вызывает наибольшую эмоцию. Мероприятие призвано стать местом встречи киевлян разного возраста и предпочтений, удовлетворить эстетические потребности каждого посетителя и расширить горизонт его культурных вкусов.