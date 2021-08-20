Международный фестиваль фольклора начался зрелищным парадом

Фото: Валерий Шмаков

Автор: Валерий Шмаков Во Львове начался 10-й, юбилейный фестиваль "Этновир"

Во Львове торжественным парадом начался 10-й, юбилейный фестиваль "Этновир". На фестиваль приехали танцевальные коллективы из разных уголков Украины и мира. В частности, на параде можно было увидеть ансамбли народных танцев из Турции и Черногории.

Участники парада прошли по центральным улицам города от площади Рынок ко Дворцу Потоцких.

В рамках фестиваля состоятся выступления ансамблей, показы народных костюмов, вечера дружбы и танцевальные мастер-классы. Лозунг фестиваля: "Весь мир - во Львов!".

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Праздник продлится 20-22 августа во дворце Потоцких, а также на площади Музейной - там разместят малую сцену для выступления оркестров народных инструментов. Вход на все события фестиваля бесплатный.

Хедлайнером второго фестивального дня, 21 августа, станет хор им. Г. Веревки, который будет выступать в сопровождении живого оркестра и танцевальной группы.

Также впервые в рамках фестиваля пройдет Форум фольклорных инициатив "Фольклорные традиции - код нации". Будут говорить о том, насколько актуальной для молодежи является фольклорное наследие своего народа в эпоху диджитализации и соцсетей.

Фестиваль проходит под эгидой Международного Совета Организаций Фестивалей фольклора Традиционных искусств (CIOFF) при ЮНЕСКО. Президент CIOFF Филипп Босан ​​в этом году впервые приехал в Украину.

На Полтавщине состоялся IV этнофестиваль Гелон-фест. Проводят его на территории крупнейшего известного скифского поселения Центральной Европы - на Бельском городище.