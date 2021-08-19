Как во Львове празднуют Яблочный Спас

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Сегодня, 19 августа, львовяне отмечают Яблочный Спас или Преображение Господне. В этот день горожане в вышиванках несут в церковь святить корзины с фруктами и букеты-обереги.

В праздничные корзины обязательно кладут яблоки - символ урожая. Также груши виноград, сливы и абрикосы. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. Некоторые кладут в корзину также выпечку, хрен и соль.

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Считается, что в этот день яблоки обладают особыми свойствами. Если загадать желание и съесть освященное яблоко, то оно сбудется.

У церквей продают букеты-обереги, главным атрибутом которых являются головки мака. Кроме этого, в букет добавляют бархатцы, георгины, барвинок, астры, мяту, чабрец, любисток, полынь и другие травы.

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас. Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.