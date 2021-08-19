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четверг, 19 августа 2021 16:04

Как во Львове празднуют Яблочный Спас
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Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников
Фото: Валерий Шмаков
Львовяне сегодня святят в церквях корзины с фруктами и букеты-обереги
Преображение Господне в народе более известно как Яблочный Спас
Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников
Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников

Сегодня, 19 августа, львовяне отмечают Яблочный Спас или Преображение Господне. В этот день горожане в вышиванках несут в церковь святить корзины с фруктами и букеты-обереги.

В праздничные корзины обязательно кладут яблоки - символ урожая. Также груши виноград, сливы и абрикосы. Этими плодами принято угощать нищих, родных и близких людей. Некоторые кладут в корзину также выпечку, хрен и соль.

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Считается, что в этот день яблоки обладают особыми свойствами. Если загадать желание и съесть освященное яблоко, то оно сбудется.

У церквей продают букеты-обереги, главным атрибутом которых являются головки мака. Кроме этого, в букет добавляют бархатцы, георгины, барвинок, астры, мяту, чабрец, любисток, полынь и другие травы.

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас.

Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.

Автор: Валерий ШМАКОВ
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