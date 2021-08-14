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суббота, 14 августа 2021 06:31

Медовый Спас: как его праздновали наши предки
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14 августа в народе празднуют Медовый или Первый Спас - Маковея. Это первое из трех летних праздников, который отмечают в честь Спасителя.

Праздник Маковея - это сочетание двух миров, то есть народных украинских традиций и христианских легенд. Украинцы отмечают три Спаса в августе - это месяц нового урожая и щедрости природы. В августе собирают свежий мед, именно к Первому Спаса, созревает много овощей и фруктов, собирают урожай орехов. Самое главное, что собирают мак, откуда и название Маковей.

По христианскому толкованию в этот день чтят память семи мучеников Маккавеев. Также, христиане отмечают происхождения честных древ Животворящего Креста.

Автор: lifestyle.24tv.ua
  На Маковея в церковь носили святить мед, фрукты и цветы
На Маковея в церковь носили святить мед, фрукты и цветы

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По легенде, когда весь Константинополь страдал от эпидемии, которая передавалась через воду - доля деревянного креста спасла людей от несчастья. Именно кусочек того креста, на котором был распят Иисус, стал предметом освящения всех водоемов в Константинополе. От этой христианской легенды и возникла традиция святить воду на Спаса.

Традиции на Маковея

В Украине к этому празднику пекли пироги и лепешки с маком. Традиционные букеты на Подолье назывались маковейчики. Их носили в церковь девушки, перед этим сытно позавтракав чтобы следующий год был урожайным.

Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или беспокойно спят.

Освященные на Маковея цветы и травы сохраняли за иконами как целебное зелье, которое давали больному скоту. А освященный в церкви мак использовали для охрана жилья, скота, двора от нечистой силы.

Высушенный маковейчики лучше всего поставить на подоконник. В старину также верили, что на Маковея женщинам прощаются все незамолени грехи, если они сами себя простят и будут молиться о прощении.

Народные приметы и поверья 14 августа

На Маковея лето заканчивается, осень начинается.

В Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разная погода.

На Первый Спас и нищий мед попробует.

Дождь на Маковея - мало пожаров будет.

На Маковея собирают мак.

На Маковея вдовам помогай - слабому помощь, а тебе счастье.

После Первого спасу в воду не заходят.

После Первого спасу лошадей в реке не купают.

Второй Спас будут праздновать 19 августа и называется он Яблочный Спас, потому что на освящение в церковь несут яблоки, а также другие фрукты и мед. Третий, Ореховый Спас, отмечается 29 августа. Такое название потому, что по народному календарю в этот день заготавливают орехи нового урожая.

Фото: volyninfo.com

В церковь на Маковея приносят святить мак и мед нового урожая. И, обязательно, воду. Мед не следует забирать домой. После освящения, его надо отдать нуждающимся, или оставить, как милостыню, в церкви. Также, святили разные цветы, особенно василька и бархатцы, и оберег из трав, который назывался Маковейчик. Оберег делают из головок мака, бархатцев и георгины, гвоздик и васильков, полыни и других целебных трав. Маковейчики также несут святить в церковь.

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Дата
14
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