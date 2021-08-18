Народные традиции 19 августа: как осуществить желание на Яблочный Спас

Сегодня отмечают Яблочный Спас. Фото: pixabay.com

Сегодня в православных верующих большой праздник - Яблочный Спас. Украинцы почитали этот день и придерживались многих народных традиций.

В частности Яблочный Спас связывают с праздником урожая. В этот день собирали спелые нынешние плоды овощей и фруктов. Символом праздника считали яблоки, в этот день они имели особые свойства. Если загадать желание и съесть освященное яблочко, то оно сбудется. Интересно, что к освящению, из собранных плодов есть можно было только огурцы. Остальные - после посещения церкви.

Сегодня украинцы откладывали все домашние дела. Ходили в гости или же организовывали праздник сами. На столы подавали выпечку с разной начинкой, медом и вареньем.

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На спаса принято не только веселиться самому. Обязательно нужно позаботиться о бедных и больных.

Народные приметы 19 августа

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В Яблочный Спас ушло лето от нас

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас. Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.