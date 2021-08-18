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четверг, 19 августа 2021 05:00

Сегодня православные отмечают Яблочный Спас

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Сегодня православные отмечают Яблочный Спас
Православные христиане сегодня отмечают Яблочный Спас. Фото: slovech.co

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас.

Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно было укрепить веру апостолов в час испытаний.

Иисус взял с собой трех ближайших учеников Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор. Поднявшись на вершину, Христос начал молиться. Во время молитвы апостолы увидели, как Иисус преобразился: лицо его сияло, как солнце, а одежды стали белыми.

На иконах Преображения Господнего в центре изображается Иисус Христос, стоящий на горе. По бокам от него - пророки, а у подножия горы лежат вниз апостолы.

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Перед образом Преображения люди просят у Господа защиты от того, что может поколебать их веру, и дополнительных сил.

В украинских храмах сегодня проводят праздничную службу, прославляя сочетание божества и человечества в лице Иисуса Христа. Потом освящают новый урожай, в частности яблоки, груши, сливы, виноград.

19 августа День ангела отмечают владельцы имен Кристина, Михаил и Макар. Не забудьте поздравить с праздником причастных родных и друзей. Gazeta.ua предлагает больше узнать историю этих имен и выбрать яркую открытку для именинников.

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