19 августа День ангела отмечают владельцы имени бедняков

19 августа День ангела отмечают владельцы имен Кристина, Михаил и Макар. Не забудьте поздравить с праздником причастных родных и друзей.

Gazeta.ua предлагает больше узнать историю этих имен и выбрать яркую открытку для именинников.

Имя Кристина происходит с греческого языка от слова христианка. Значение имени еще трактуют как "отдана Христу". Ранее его ассоциировали с бедными людьми или крестьянами, потому считали неуместным для аристократов. Со временем вообще исчезло из обихода. Сейчас снова в моде.

Покровительницей Христин является католическая святая Христина Чудесная. Она помогает вылечить от нервных и психических нарушений.

Имя Михаил является одним из самых древних в истории человечества. Происходит от древнееврейского Микаэль, что в переводе означает "такой же как Бог", "богоподобный".

Михаилом зовут одного из четырех божьих архангелов. Он верховный командующий Божьего войска, патрон всех защитников и воинов. У некоторых народов запрещено называть мужчин Михаилом. Считают, что простой смертный не заслуживает носить имя ангела. В частности такая традиция есть у мусульман.

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Имя Макар переводе с древнегреческого означает "блаженный", "счастлив". Это имя является в святцах, так называли многих мальчиков, родившихся на Макаров день.

Сейчас Макр достаточно популярное имя а вот в ХХ в. мужчин с таким именем практически невозможно было встретить.

Фото: korali.info

Православные христиане сегодня отмечают один из 12 самых больших православных праздников - Преображение Господне. В народе оно более известно как Яблочный Спас, ведь в храмах освящают плоды нового урожая, символом которого стали яблоки. Праздник ежегодно отмечается 19 августа. Именно в этот день, согласно библейским сказаниям, Господь явил ближайшим ученикам свое истинное Божественное естество. До этого его никто не видел. Это должно укрепить веру апостолов в час испытаний.