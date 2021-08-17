Что приготовить на Яблочный Спас: три легкие праздничные рецепты

19 августа отмечают Яблочный Спас. На этот праздник традиционно готовят блюда из яблок. Чтобы не быть банальным и предсказуемым, лучше попробовать новые. О них далее в статье.

Яблочный салат с плавленым сыром

Автор: food.obozrevatel.com Яблочный салат с плавленым сыром

Ингредиенты:

1 плавленый сырок

2 яблока

1 помидор

1/3 луковицы

сметана или масло для заправки

Приготовление:

Плавленый сыр натереть на крупной терке. Лук нашинковать соломкой и подержать несколько минут в воде для удаления горечи.

Помидор нарезать ломтиками. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать ломтиками.

Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить. Перед подачей на стол салат должно постоять 20 мин. в холодильнике.

Запеченные яблоки с творогом

Автор: ukr.media Запеченные яблоки с творогом

Ингредиенты:

яблоки - 4 шт.

сыр - 4 ст. л.

мед - 75 г

сливочное масло - 1 ст. л.

сок лимона - 2 ст. л.

Для соуса:

лимонный джем - 2 ст. л.

мята - 2 ветви

сок из половины лимона

мед - 2 ч. л.

Приготовление:

Срезать из яблок верхнюю часть и извлечь мякоть, чтобы получились небольшие горшки. Полученную мякоть сбрызнуть соком лимона и измельчить в пюре с помощью блендера.

В пюре добавить мед и 120 мл воды. Поставить на плиту и варить 10 мин. и остыть. Творог дважды протереть через сито и взбить в пышную массу вместе с яблочным пюре. Наполнить яблочные "горшки" сырной массой и выпекать 30 мин. при температуре 160°С.

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Пока яблоки пекутся приготовить лимонно-мятный соус. Для него нагреть джем на водяной бане. Добавить мед и лимонный сок, перемешать и довести до кипения.

Добавить мелко порезанную мяту, перемешать соус и снять с огня. Им полить готовы яблоки.

Сырный пирог

Автор: multivarenie.ru Сырный пирог

Ингредиенты:

яблоки - 4 шт.

сыр - 100 г

яйца - 4 шт.

сахар - 160 г

изюм - 70 г

мука - 50 г

сливочное масло - 20 г

панировочные сухари - 100 г

корица - 1 ч. л.

Приготовление:

Яйца взбить в пену с сахаром. Ввести в яичную смесь другие сухие ингредиенты и сыр. Перемешать до однородной консистенции.

Форму смазать маслом и обсыпать сухарями. Вылить туда тесто, выложив сверху очищенные и нарезанные тонкими пластинками яблоки.

Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке 45 мин. При подаче можно украсить сахарной пудрой и веточкой мяты.

Натуральный яблочный сок, изготовленный в домашних условиях - напиток, который станет находкой в ​​любое время года. Особенно популярен зимой, ведь повышает иммунитет. Богатый витаминами: А, В, и C.