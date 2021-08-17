Что приготовить на Яблочный Спас: три легкие праздничные рецепты

19 августа отмечают Яблочный Спас. На этот праздник традиционно готовят блюда из яблок. Чтобы не быть банальным и предсказуемым, лучше попробовать новые. О них далее в статье.
Яблочный салат с плавленым сыром
Ингредиенты:
1 плавленый сырок
2 яблока
1 помидор
1/3 луковицы
сметана или масло для заправки
Приготовление:
Плавленый сыр натереть на крупной терке. Лук нашинковать соломкой и подержать несколько минут в воде для удаления горечи.
Помидор нарезать ломтиками. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать ломтиками.
Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить. Перед подачей на стол салат должно постоять 20 мин. в холодильнике.
Запеченные яблоки с творогом
Ингредиенты:
яблоки - 4 шт.
сыр - 4 ст. л.
мед - 75 г
сливочное масло - 1 ст. л.
сок лимона - 2 ст. л.
Для соуса:
лимонный джем - 2 ст. л.
мята - 2 ветви
сок из половины лимона
мед - 2 ч. л.
Приготовление:
Срезать из яблок верхнюю часть и извлечь мякоть, чтобы получились небольшие горшки. Полученную мякоть сбрызнуть соком лимона и измельчить в пюре с помощью блендера.
В пюре добавить мед и 120 мл воды. Поставить на плиту и варить 10 мин. и остыть. Творог дважды протереть через сито и взбить в пышную массу вместе с яблочным пюре. Наполнить яблочные "горшки" сырной массой и выпекать 30 мин. при температуре 160°С.
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Пока яблоки пекутся приготовить лимонно-мятный соус. Для него нагреть джем на водяной бане. Добавить мед и лимонный сок, перемешать и довести до кипения.
Добавить мелко порезанную мяту, перемешать соус и снять с огня. Им полить готовы яблоки.
Сырный пирог
Ингредиенты:
яблоки - 4 шт.
сыр - 100 г
яйца - 4 шт.
сахар - 160 г
изюм - 70 г
мука - 50 г
сливочное масло - 20 г
панировочные сухари - 100 г
корица - 1 ч. л.
Приготовление:
Яйца взбить в пену с сахаром. Ввести в яичную смесь другие сухие ингредиенты и сыр. Перемешать до однородной консистенции.
Форму смазать маслом и обсыпать сухарями. Вылить туда тесто, выложив сверху очищенные и нарезанные тонкими пластинками яблоки.
Выпекать пирог в разогретой до 180°С духовке 45 мин. При подаче можно украсить сахарной пудрой и веточкой мяты.
Натуральный яблочный сок, изготовленный в домашних условиях - напиток, который станет находкой в любое время года. Особенно популярен зимой, ведь повышает иммунитет. Богатый витаминами: А, В, и C.
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