Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду

19 августа празднуют Яблочный Спас. Фото: strana.ua

На праздник Яблочного Спаса 19 августа есть запреты, которых следует придерживаться.

Этот день считается одним из самых больших религиозных праздников, пишет apostrophe.

Считается, что 19 августа Иисус Христос поднялся на гору Фавор. Во время молитвы его одежда начала сиять. Иисус признался, что он Сын Божий.

Тогда его ученики собрали яблоки, чтобы их можно было освятить. На Яблочный Спас в церковь носят яблоки, груши, виноград и плоды, которые созрели.

В этот день запрещено есть мясо, молочные продукты. Разрешено пить красное вино в умеренных количествах и есть рыбу.

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Нельзя шить, стирать, вязать, строить и копать. Если работать в этот день, то можно навлечь на себя беду.

Запрещено оскорблять или убивать животных. Правило распространяется и на мелких насекомых.

Нельзя ссориться, желать зла. Правила запрещают есть свежие яблоки до праздника. Особенно женщинам, иначе, это может навлечь несчастья на всю семью.

Не позволяют на праздник венчать. Не желательно праздновать свадьбу или гласные гуляния. Лучше не говорить слишком громко.

19 августа будет преобладать оптимистический настрой. Люди будут слишком разговорчивыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.