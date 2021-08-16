Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности

На Полтавщине состоялся IV этнофестиваль Гелон-фест. Проводят его на территории крупнейшего известного скифского поселения Центральной Европы - на Бельском городище.

В историко-культурном заповеднике "Бельск" каждое лето продолжаются археологические раскопки и исследования. Их история насчитывает 115 лет. Собственно, и сам фестиваль традиционно проводят в субботу накануне Дня археолога. В этом году дата фестиваля пришлась на 14 августа.

Фото: Ольга Стенько

Археологические раскопки - одна из крупнейших локаций. Третий год в урочище Барвинковая Гора исследуют грунтовые захоронения степного типа.

- Завершаем исследования участка, чтобы раскрыть и исследовать весь могильник. Это позволит реконструкции социального, Палеодемографическое плана. Раскрыли несколько мужских и детских захоронений. Нашли очень много захоронений рядового населения, сделанных на глубине 50 сантиметров от поверхности. Частично даже уничтожены вспашкой. После завершения исследования все это закопуватимемо. Культурный слой исследовали на всю глубину. Впоследствии на этом месте будет открытым небом, - говорит руководитель археологической экспедиции, доктор исторических наук Денис Гречко.

Автор: Ольга Стенько На Полтавщине в Историко-культурном заповеднике "Бельск" на территории древнего скифского поселения провели Гелон-фест

Еще одна традиционная локация - выставка реплик находок Бельского городища. Это керамика, возраст отдельных находок - около 2800 лет.

В домике Диониса и Геродота всех желающих угощают виноградными винами производства местных фермеров. Дионис с бокалом произносит тосты за здоровье гостей фестиваля, а его помощницы - вакханки - наливают белое, красное вино или безалкогольный медовый напиток. Туристы приятно удивляются, что аттракция - бесплатно.

Автор: Ольга Стенько Семья Сологуб приехала из Киева на Полтавщину пофестивалить

- Дегустируем вино Дионисия. Очень вкусное шикарное. Полусладкое. Прочное, но легкое, густой насыщенный вкус. Я бы такое вино купила, если бы его продавали. Вообще, приятно поражены фестивалем. А попали фактически случайно. Приехали на фестиваль борща в Опошню, но из-за большого очередь не смогли туда попасть, потому что с двумя детьми. И нам люди в очереди подсказали, что неподалеку сегодня проводят большое мероприятие, - говорит туристка из Киева Леся Сологуб.

Рядом - городок, где представлены достижения хозяйств Котелевской общины. Здесь угощают караваем, пирожными, колбасами, наливками и другими вкусностями, которые производят в многочисленных фермерских хозяйствах общины.

Автор: Ольга Стенько Фотозона, которая иллюстрирует современную украинскую хату

Фотозоне представляют скифское жилье и украинский дом. "Котелевщины от скифов - до современности", под таким девизом действует городок.

- В этом году добавили еще одну локацию. Это "дуб Сковороды". Есть легенда, что Григорий Савич, путешествуя по этим местам, посадил три дуба. Символизирующие прошлое, настоящее и будущее. И один из этих дубов будто до сих пор является на валу. Наш импровизированный Григорий Саввич Сковорода ждет философскую беседу, а из ящика можно взять записки с его мудрыми цитатами, - рассказывает директор историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост.

Автор: Ольга Стенько Директор Историко-культурного заповедника "Бельск" Игорь Корост

Но не главными действующими лицами Гелон-феста люди в странном, на взгляд многих посетителей, одежде. Это члены запорожского историко-патриотического общества "Великая степь", которые реконструируют традиции и привычки древних скифов.

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- Какой же Гелон-фест без скифов! Представляем реконструкцию скифов Северного Причерноморья, так называемых сколотов. Информация - ископаемая, это копии находок из курганов. Например, бляшки, которыми украшен мой костюм, созданные по эскизам находок из кургана Куль-Оба. Одежда из льняной ткани. Из украшений - гривне. Наши скифы предпочитали украшениям, изображающие Котовых - львов, пантер, а также грифонов. Это статусные вещи, их носили простые скифы, - говорит участник общества реконструкторов Виталий Кушнир из Запорожья.

Костюмы реконструкторов украшенные мехом, кожей и бляшками, изготовленными по эскизам ископаемых аутентичных скифских украшений. Основная тема украшений - лев и гиппокамп (водяной конь). Копья, посохи и бунчук украшены конскими хвостами.

Автор: Ольга Стенько Соучредитель исторического общества реконструкторов "Великая степь" Сергей Мелешко

Соучредитель общества "Велиая степь" Сергей Мелешко рассказывает, что он и его команда реконструируют поселения царских скифов, которое, по свидетельству Геродота, располагалось на территории современной Запорожской области.

- Скифская эпоха - очень величественный период нашей истории. Это минимум 900 лет. Сейчас воспевают казаков, их подвиги и воинскую доблесть. Но не стоит забывать, что казацкие боевые и вооруженные традиции - это наследие царских скифов, живших на этой территории в древние времена и были, по сути, военной элитой. И не стоит забывать, что первым государством на территории современной Украины была именно Скифия, - говорит соучредитель общества Сергей Мелешко, что приехал из Мелитополя.

Автор: Ольга Стенько Показательное выступление участников клуба реконструкторов "Возрождение"

Еще одна группа реконструкторов - "Возрождение" - проводит показательные бои. Реконструируют средневековья. Посмотреть на поединки рыцарей собирается несколько сотен человек.

Автор: Ольга Стенько Показательное выступление по джигитовке от конно-спортивного клуба "Ветер перемен"

Много зрители собрали и показательные выступления по джигитовки. Аттракцию устраивают участники конно-спортивного клуба "Ветер перемен". Каждый трюк встречают громкими аплодисментами.

Для любителей активного отдыха также предложили развлечения: экскурсии Бельского городища, велосипеды напрокат. Поклонников экстрима катают на паратрайке - прекрасная возможность осмотреть Гелон-фест с высоты птичьего полета.

Автор: Ольга Стенько На Полтавщине в Историко-культурном заповеднике "Бельск" на территории древнего скифского поселения провели Гелон-фест

В дневной программе "Потомки скифов" выступили учащиеся учреждений эстетического воспитания Котелевской общины. Хедлайнерами вечерней концертной программы стали украинские группы "Тень солнца" и "Мотанка".

Завершили фестиваль ночью ярким фаершоу.

Третий этнофестиваль "Гелон-фест" на территории Бельского городища првели 10-11 августа 2019 года. Посвятили теме древнего скифского поселения, которое существовало на этой территории в VIII-IV вв. до н. э. По мнению современных украинских ученых, именно здесь и располагалась легендарная скифская столица - город Гелон. Главной темой мероприятия стали археологические исследования. Вниманию многочисленных туристов открыли участок с раскопками. Его исследовала с начала лета экспедиция Института археологии НАНУ. Среди экспонатов - хозяйственная и зерновая ямы, захоронения степного типа с подбоем, реконструкция найденного захоронения с мужским скелетом.