Скелет ребенка раскопали во время фестиваля - фото

Фото: Ольга Стенько

10 августа на этнофестивале "Гелон-фест" в Котелевском районе Полтавской области раскопали древний скелет. Предварительно, он принадлежит 4-летней девочке, которая жила почти семь тысяч лет назад.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на празднике.

В этом году в третий раз провели этнофестиваль "Гелон-фест" на территории Бельского городища. Фестиваль посвящен теме древнего скифского поселения, которое существовало на этой территории в VIII-IV вв. до н.э. По мнению современных украиньких ученых, именно здесь и располагалась легендарная скифская столица - город Гелон.

Главной темой нынешнего мероприятия стали археологические исследования. Вниманию многочисленных туристов открыли участок с раскопками. Ее исследовала с начала лета экспедиция Института археологии НАНУ. Среди экспонатов - хозяйственная и зерновая ямы, захоронения степного типа с подбоем, реконструкция найденного захоронения с мужским скелетом.

"На этом участке мы демонстрируем три периода. Первому периоду, это конец VI - начало V в. до н.э., принадлежат найденные две хозяйственные ямы. В одной из них - три яркие фрагмента разных античных амфор и остатки шлаков от железного производства. Мы представили эти ямы в виде инсталляций. Также инсталляции - различные типы захоронений ", - рассказал заместитель начальника археологической экспедиции Института археологии НАНУ Алексей Крютченко.

Автор: Ольга Стенько Археолог Алексей Крютченко демонстрирует туристам найденный утром детский скелет

Просто во время фестиваля археологи исследовали еще одно захоронение, где обнаружили детские кости. Пазеозоолог Владислав Бондаренко, который успел осмотреть кости, предварительно предполагает, что найденные останки принадлежат девочке 4-5 лет. У околоушного участка черепа нашли бронзовую серьгу.

"Это захоронение у нас было зафиксировано под номером 15. Во время летней полевой археологической школы мы неправильно выбрали место раскопа. Сегодня, во время фестиваля, нам удалось его исследовать. Это одно из 22-х захоронений, исследованных на этом участке", - уточнил археолог .

С другой стороны фестивального пространства к осмотру открыли реконструкцию землянки - жилья скифской семьи. Общее пространство, накрытое соломой, застеленной на балки из стволов деревьев. Внутри есть место для костра, лежанки и хозяйственная часть помещения. Воссоздали элементы быта скифов.

Еще одной новацией нынешнего "Гелон-феста" стала стратиграфия Восточного вала городища. Туристам показали вал в разрезе. Можно увидеть различные слои почвы, которые дают представление о разных исторических эпохах на территории Бельского городища.

Автор: Ольга Стенько 10-11 августа на территории Бельского городища на Полтавщины в третий раз провели этнофестиваль "Гелон-фест"

Скифскую тематику обыграли и в программе самого фестиваля. Начали с костюмированного скифиского шествия с участием реконструкторов. Единственный клуб, который реконструирует этот период истории, находится в Запорожской области. Конный театр "Четыре подковы" показал яркую программу - джигитовку, владение луком, саблями и пистолетами.

Целый день по обширной территории Бельского городища курсировали автобусные, велосипедные и пешеходные экскурсии. Выставка археологических находок действовала в административной зоне фестиваля. Там же можно было арендовать велосипеды, палатки, кариматы и спальные мешки. Разобрали все, рассказал директор историко-культурного заповедника "Бельск" Полтавского областного совета Игорь Корост.

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"Нынешний фестиваль больше, чем в предыдущие годы. И в плане наполнения, и по количеству посетителей. Только за первый день к нам приехали тысяч 15 гостей. Под вечер поток туристов увеличился, потому что у нас интересная концертная программа", - отметил Игорь Иванович.

Концертную программу составили в этностиле. Выступили Шоу "Живые барабаны", группы "Шпилястые кобзари", "Онейроид", "The Doox" и "Мотанка". Пели эстрадные исполнительницы - заслуженная артистка Украины Татьяна Садохина и солистка военного оркестра Неля Каблучка.

К вечеру выбирали лучшую семью в вышиванках, а завершили зрелищным файер-шоу и ночной дискотекой в ​​этностиле.

11 августа на Бельском городище провели областной фестиваль фольклорных коллективов "Чистая крыница".

В начале недели в сети появилось видео на песню Алексея Потоцкого "Гимн Гелона".