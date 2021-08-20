Вышивка вместо вечернего платья: как политики и актеры дефилировали в этническом наряде

19 августа в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко состоялся показ коллекции бренда "Зерно". Основательница Кристина Патык представила более 40 образов за образцами этнического кроя. На подиум вышли политики, писательницы, певицы, актрисы и общественные деятельницы.

Автор: предоставлено пиар-менеджером бренда Основательница бренда Кристина Патык (слева), актриса Наталья Сумская (в центре) и бизнес-амбассадор Роман Коляда (справа) позируют на подиуме

Перед показом в фойе угощают вином. Развешивают одежды из разных коллекций.

"Мы создали очень много вещей, некоторые из них даже сегодня дошивались. Коллекции "Зерна" - это вещи, которые базируются на основе украинского аутентичного строя. Например, мы воссоздали строй юбки-обертки XIX века. Вряд ли она выйдет из моды через три месяца или полгода. Еще воссоздали рубашку. Видоизменили ее, но сохранили сакральную геометрию, узоры, колористику. За основу берем вещи, которые создавались 100-200 лет назад украинскими крестьянами. Наша задача - снова такой стиль сделать массовым и популярным. Чтобы мы избавились тех страхов, стыда и комплекса неполноценности", - говорит Патык.

Автор: предоставлено пиар-менеджером бренда Команда бренда "Зерно" позирует на подиуме у баннера

DJ Vinergeta Humbly танцует возле диджейского пульта в темно-синем платье с вышивкой. На шее красуется красное массивное ожерелье. Бизнес-амбассадор бренда Роман Коляда объявляет начало показа.

"Пришла сюда по приглашению Коляды. Дружим с ним. В одежде этого бренда я не впервые. Когда смотрю на эти ромбы, то меня откидает мыслями куда-то в глубину, к язычеству, - рассказывает артистка Navka в темно-синем костюме. - Одежду подбираю эмоциями. Что-то отбираю у своих детей. Для себя всегда покупаю этническую одежду. В прошлом году считала вышиванки: было более 20. Сейчас еще больше. Каждая вещь имеет свою память: в одной давала концерт, в другой - снималась в клипе. Ценные те, что делала моя бабушка. Я в них клипы не снимала. Такие вещи имеют другую эмоциональную и смысловую нагрузку."

Автор: предоставлено пиар-менеджером бренда Navka (слева), Римма Зюбина (в центре) и Анжелика Рудницкая (справа) приняли участие в показе

Музыкант-виртуоз Максим Бережнюк выходит на подиум и начинает играть на скрипке. Затем достает трембиту.

"Мама мне так и не дошила вышиванку. Но у меня их море: вышитые вручную, машинкой, из дизайнерских коллекций. Есть вышиванка, созданная из бисера. Она роскошная, но очень тяжелая. Поэтому редко надеваю. Она важна не только красотой, но и тем, что я купила ее, чтобы помочь выздороветь матери одной рукодельницы. Она очень дорога: если бы не благотворительность, я бы ее не купила себе", - делится певица Анжелика Рудницкая.

Среди моделей - актрисы Наталья Сумская и Римма Зюбина, нардеп Нина Южанина, футуролог Андрей Длигач. Журналистка и эксперт по деловому и бытовому этикету Татьяна Мокриди в черном платье проходится подиумом вместе с дочерьми.

Автор: предоставлено пиар-менеджером бренда Актриса Наталья Сумская дефилировала по подиуму

"Нравится линия футболок этого бренда. Как-то они мне подарили одну - с изображением Леси Украинки, - говорит Мокриди. - Я вообще шопоголик. Но пандемия меня вылечила. Да и чем старше становлюсь, чем больше тянет к натуральным тканям. Есть больше 10 вышиванок. Но в этом соревновании выигрывает мой муж Роман (Роман Бессмертный - политик. - Gazeta.ua). Его любимой вышиванке лет 40. Она очень простая, но уже есть историей. Чаще всего я покупаю ему вышиванки. Мало кто знает, но национальная одежда приравнивается по дресс-коду к смокингу, то есть black-tie. На приемы можно надеть не вечернее платье, а вышиванку. Научилась этому в посольстве."

Автор: предоставлено пиар-менеджером бренда Журналистка и эксперт по деловому и бытовому этикету Татьяна Мокриди в черном платье проходится подиумом вместе с дочерьми

Женщина в светлом деловом костюме подходит к бару. Берет бокал и подает подруге с короткой стрижкой.

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"Мама научила шить еще с 16 лет. Я скупала журналы "Бурда". С 19 лет имела эксклюзивную одежду. Работала тогда в закарпатском театре художница по костюмам Виктория Гресь. Мы с ней дружили, и она шила мне вещи, - вспоминает Зюбина. - А сейчас мой друг Николай Кичкар шутит: "Я не дизайнер, а исполнитель того, что ты надумала. И здесь на бирке надо писать "Кичкар и Зюбкина".

Не гонюсь за модой. Если какая-то вещь модная, но мне не подходит, то не куплю. Процентов 90 одежды приобрела в украинского производителя. Чтобы поддерживать украинское, мне не нужно было, чтобы началась война.

Как-то купила у одной женщины более 20 старинных вышиванок. Хотя приехала за одной. Потом их дарила, передавала за границу, брала на съемки. А ценной для меня была вышиванка, которую купила в Косово. Блестящей такой была. Снималась в ней в фильме "Гнездо горлицы".

Фото: предоставлено пиар-менеджером бренда

20 мая в инновационном парке UNIT.City дизайнер Оксана Караванская устроила фэшн-событие Existential Fashion Error. Она объединилась вместе с благотворительным фондом "Кран", чтобы привлечь партнеров к социальному проекту - приобретение роботизированный комплекс для восстановления подвижности тяжело травмированных бойцов. Его цена - €288 тыс.