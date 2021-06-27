В Одессе прошел Мегамарш вышиванок: как это было

В Одессе прошел ежегодный Мегамарш вышиванок.

К мероприятию присоединились около тысячи человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники марша прошли по центральной улице Дерибасовской до Одесского городского совета. Марш начался с минуты молчания по погибшим на войне и украинского гимна.

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По словам организаторов, это уже 14-й марш со времени основания акции. В этом году марш приурочено также к Дню конституции и 30-летию независимости Украины.

Организаторы призвали соблюдать карантинные нормы - на марше раздавали защитные маски, а некоторые приходили в своем респираторе.

В филиале регионального историко-краеведческого музея "Степова Україна" на ул. Ланжероновской в Одессе открыли выставку "Чарівний світ рушників Одеської області". Показали 38 изделий, созданных руками воспитанников центра детско-юношеского творчества "Эврика". Это копии оригинальных рушников конца XIX - начала XX в. Такие изготавливали на севере региона