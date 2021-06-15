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вторник, 15 июня 2021 18:59

Старинные узоры из рушников юга Украины собрали в музее
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Вышитые рушники являются точными копиями изделий XIX - начала XX в.
Фото: dumskaya.net
Вышитые рушники являются точными копиями изделий XIX - начала XX в.
Вышитые рушники являются точными копиями изделий XIX - начала XX в.
Вышитые рушники являются точными копиями изделий XIX - начала XX в.
Вышитые рушники являются точными копиями изделий XIX - начала XX в.

В филиале регионального историко-краеведческого музея "Степная Украина" на ул. Ланжероновской в Одессе открыли выставку "Волшебный мир рушников Одесской области".

Показали 38 изделий, созданных руками воспитанников центра детско-юношеского творчества "Эврика". Это копии оригинальных рушников конца XIX - начала XX в. Такие изготавливали на севере региона, пишет "Думская".

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На выставке представили свадебные, постные, обрядовые рушники. Также необычный рушник выполненный в технике качалочковой глади с изображением собачек на поводке. Такой рушник женщины вышивали за одну ночь, перед тем как их мужья или сыновья отправлялись на войну или охоту. Считалось, что будет служить для них оберегом.

"Каждый рушник - со своим архаичным орнаментом и своими символами. Их главный посыл в том, чтобы спасти энергетику человека от злых сил", - говорит и.о. директора "Степной Украины" Галина Загребенюк.

Выставка продлится в течение двух месяцев.

На территории Украины традиция украшать одежду вышивкой зародилась в элитарной среде. Крестьяне начали вышивать одежду в XIX веке. В литературе иногда можно прочитать о древности вышитой повседневной одежды, но это миф.

Известно шесть самых популярных техник вышивки - гладью, крестиком, низзю, прокалыванием, ползунком и плетением. Первые орнаменты были геометрическими. Впоследствии появились изображения цветов и другие узоры.

Узоры украинской вышивки собирала Елена Пчилка. Альбом "Украинский народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки" она издала в Киев в 1876 году.

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