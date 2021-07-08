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четверг, 08 июля 2021 11:52

Не только работники, но и талантливые люди - в Польше на Ивана Купала состоялся большой украинский концерт

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Автор: oleksandr Varyvoda
 

В городе Бельско-Бяла на юге Польши в пятый раз состоялся большой украинский концерт "От Яна к Ивану". Его основали в городе Бельско-Бяла координатор интеграционных проектов в Польше Ульяна Воробец и член Европейского парламента шестого созыва Гражина Станишевская. Впоследствии горсовет города включил действо в перечень мероприятий, на которые стоит обратить внимание летом.

"Начинали этот проект мы с целью единения двух народов. Но при случае есть шанс показать себя и свою культуру. При этом ломать стереотипы: украинские заробитчане это не только трудяги, но мегаталантливые люди", - рассказала Ульяна Воробец.

Концерт длился 2,5 ч.

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Автор: oleksandr Varyvoda
 

"Через культуру просто показать, что нас объединяет. На Ивана Купала - это венки и Марена - дерево с лентами. В польской культуре тоже есть танец с Мареной. Ранее еще готовили вкусности двух народов, но сейчас санэпидстанция не позволяет", - добавляет активистка.

Нынешний концерт, как и во все предыдущие годы, делался на волонтерских началах. Участники приехали со всей страны, также были гости из Украины. Были артисты из Варшавы, Катовиц, Кракова и других польских городов, а также из Львова. Главными гостями стали финалисты украинского "Голоса страны" и польского конкурса "Польша талант" квартет Leon Voci из Львова. Кроме того, выступали коллективы "Лела", "Зеленое небо", "Мальва" и многие другие.

В Ивано-Франковске Ивана Купала отмечали без купальских традиций.

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Дата
08
июля

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