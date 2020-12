Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов

11 декабря киностудия Marvel Studios выпустила почти 20 анонсов своих долгожданных проектов.

Практически одновременно в Instagram появились трейлеры сериалов, которые скоро выпустят на новом стриминговом сервисе Disney+. Большинство из них станут продолжением "Саги бесконечности" и покажут судьбу героев после победы Мстителей над Таносом.

Первым выпустят сериал "ВандаВижн" - WandaVision, показ которого начнется 15 января следующего года. Он основан на персонажах Marvel Comics: Ванде и роботе-андроиде Вижне. Сериал будет иметь 6 серий. По сюжету герои живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что с их реальностью что-то не то.

Marvel наконец объявила дату релиза мини-сериала "Сокол и Зимний солдат" - The Falcon and the Winter Soldier. Этот проект даст зрителям представление о том, как сложилась судьба ближайших соратников Капитана Америка после его отхода от дел. Дата выхода назначена на 19 марта 2021 года. Сегодня киностудия опубликовала первый трейлер сериала.

Также фанатам наконец показали первый трейлер сериала "Локи" - Loki, который планируют выпустить в мае 2021 года. Сериал о сводном брате Тора, который погиб от руки Таноса в "Мстителях: Война бесконечности". К роли Локи в сериале вернется Том Хиддлстон.

Кроме этого, киностудия официально объявила о начале съемок сериала "Соколиный глаз" - Hawkeye, с Джереми Реннером. Официальная дата выхода сериала пока не объявляется, но вероятнее всего это будет начало 2022-го.

Также анонсировали еще несколько сериалов, которые находятся в разработке. Проект Sizzle Ms. Marvel, где зрителей познакомят с новой супергероиней - Камалой Хан или Мисс Марвел. О девочке-подростке мусульманского происхождения из Джерси, обладающей способностью деформировать собственное тело. Релиз сериала намечен на конец 2021 года.

Объявили и о начале работы над сериалом "Секретное вторжение" - Secret Invasion, где в центре сюжета окажется Ник Фьюри, в исполнении Сэмюэла Л. Джексона, известный зрителям по фильму "Капитан Марвел".

Также в Marvel Studios анонсировали несколько будущих новых фильмов. Так, 9 июля 2021 года в кинотеатрах планируется выход фильма "Шан-Ли и легенда десяти колец" -Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, который познакомит зрителей с совершенно новыми героями. Он станет вторым полнометражным фильмом после "Черной вдовы".

На 11 ноября 2022 года запланирован выход фильма "Капитан Марвел 2" - Captain Marvel, где к своей роли вернется Бри Ларсон.

Кроме того, кинокомпания официально анонсировала проект "Женщина-Халк" - She-Hulk. В картине появится Марк Руффало и Тим Рот.

На 2022 год анонсирован выход новой части "Стражей Галактики" под названием The Guardians of the Galaxy Holiday Specia. Фанаты "Стражей галактики" получат еще и новый сериал "Я есть Грут" - I Am Groot, где в центре сюжета окажется древовидный гуманоид малыш Грут, которого так полюбили зрители.

Кроме этого, в киностудии официально объявили, что роль главного антигероя в будущем фильме "Тор: любовь и гром" - Thor: Love and Thunder исполнит Кристиан Бэйл. Релиз фильма запланировали на 6 мая 2022 года. Главные роли в нем исполнят Крис Хемсворт - Тор, Тесса Томпсон - Валькирия, Натали Портман - Джейн Фостер.

А напоследок киностудия анонсировала перезапуск "Фантастической четверки", постановку которого доверили Джону Уоттсу.

На фоне пандемии Covid-19 Disney проведет глобальную реструктуризацию. Компания планирует отдать приоритет онлайн-стриминга вместо офлайн-бизнеса. Реорганизацию устроил новый генеральный директор Disney Боб Чапек.