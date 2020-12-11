Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 666
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 540
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4059
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4527
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1404
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 450
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3150
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Фото
Все фото
5
6
5
7
3
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала &quot;Первые ласточки. Zависимые&quot;
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Первые ласточки. Zависимые"
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Видео
Все видео
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
AC/DC презентовали клип на песню Demon Fire
AC/DC презентовали клип на песню Demon Fire
Интервью
1/5
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 612
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 972
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3222
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1944
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 18
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
пятница, 11 декабря 2020 17:07

Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов

  Комментировать

11 декабря киностудия Marvel Studios выпустила почти 20 анонсов своих долгожданных проектов.

Практически одновременно в Instagram появились трейлеры сериалов, которые скоро выпустят на новом стриминговом сервисе Disney+. Большинство из них станут продолжением "Саги бесконечности" и покажут судьбу героев после победы Мстителей над Таносом.

Первым выпустят сериал "ВандаВижн" - WandaVision, показ которого начнется 15 января следующего года. Он основан на персонажах Marvel Comics: Ванде и роботе-андроиде Вижне. Сериал будет иметь 6 серий. По сюжету герои живут тихой семейной жизнью, но начинают подозревать, что с их реальностью что-то не то.

Автор: instagram.com/marvelstudios
 

Marvel наконец объявила дату релиза мини-сериала "Сокол и Зимний солдат" - The Falcon and the Winter Soldier. Этот проект даст зрителям представление о том, как сложилась судьба ближайших соратников Капитана Америка после его отхода от дел. Дата выхода назначена на 19 марта 2021 года. Сегодня киностудия опубликовала первый трейлер сериала.

Также фанатам наконец показали первый трейлер сериала "Локи" - Loki, который планируют выпустить в мае 2021 года. Сериал о сводном брате Тора, который погиб от руки Таноса в "Мстителях: Война бесконечности". К роли Локи в сериале вернется Том Хиддлстон.

Кроме этого, киностудия официально объявила о начале съемок сериала "Соколиный глаз" - Hawkeye, с Джереми Реннером. Официальная дата выхода сериала пока не объявляется, но вероятнее всего это будет начало 2022-го.

Также анонсировали еще несколько сериалов, которые находятся в разработке. Проект Sizzle Ms. Marvel, где зрителей познакомят с новой супергероиней - Камалой Хан или Мисс Марвел. О девочке-подростке мусульманского происхождения из Джерси, обладающей способностью деформировать собственное тело. Релиз сериала намечен на конец 2021 года.

Объявили и о начале работы над сериалом "Секретное вторжение" - Secret Invasion, где в центре сюжета окажется Ник Фьюри, в исполнении Сэмюэла Л. Джексона, известный зрителям по фильму "Капитан Марвел".

Также в Marvel Studios анонсировали несколько будущих новых фильмов. Так, 9 июля 2021 года в кинотеатрах планируется выход фильма "Шан-Ли и легенда десяти колец" -Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, который познакомит зрителей с совершенно новыми героями. Он станет вторым полнометражным фильмом после "Черной вдовы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фильм Marvel "Черная вдова" не выйдет в 2020 году

На 11 ноября 2022 года запланирован выход фильма "Капитан Марвел 2" - Captain Marvel, где к своей роли вернется Бри Ларсон.

Кроме того, кинокомпания официально анонсировала проект "Женщина-Халк" - She-Hulk. В картине появится Марк Руффало и Тим Рот.

На 2022 год анонсирован выход новой части "Стражей Галактики" под названием The Guardians of the Galaxy Holiday Specia. Фанаты "Стражей галактики" получат еще и новый сериал "Я есть Грут" - I Am Groot, где в центре сюжета окажется древовидный гуманоид малыш Грут, которого так полюбили зрители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали год выхода второй части "Капитана Марвел"

Кроме этого, в киностудии официально объявили, что роль главного антигероя в будущем фильме "Тор: любовь и гром" - Thor: Love and Thunder исполнит Кристиан Бэйл. Релиз фильма запланировали на 6 мая 2022 года. Главные роли в нем исполнят Крис Хемсворт - Тор, Тесса Томпсон - Валькирия, Натали Портман - Джейн Фостер.

А напоследок киностудия анонсировала перезапуск "Фантастической четверки", постановку которого доверили Джону Уоттсу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Составили список лучших фильмов 2020 года

На фоне пандемии Covid-19 Disney проведет глобальную реструктуризацию. Компания планирует отдать приоритет онлайн-стриминга вместо офлайн-бизнеса. Реорганизацию устроил новый генеральный директор Disney Боб Чапек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США

Самое читаемое
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 30097
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
Астролог назвала знаки, жизнь которых улучшится в 2021 году
 Просмотров: 11700
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 7596
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 5976
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 1 Просмотров: 5454
Культура
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
 Просмотров: 45
Замена тренеров и онлайн-режим: "Голос страны: перезагрузка" удивил нововведениями
Замена тренеров и онлайн-режим: "Голос страны: перезагрузка" удивил нововведениями Просмотров: 261
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
 Просмотров: 99
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
 Просмотров: 216
Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США
Дебютный альбом рэпера возглавил чарт США
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
2
Суд не смог избрать меру пресечения Януковичу
Голосов: 434
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть