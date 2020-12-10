Составили список лучших фильмов 2020 года

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 18
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 369
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3510
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3852
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1260
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2925
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 666
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Фото
Все фото
5
6
5
7
3
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала &quot;Первые ласточки. Zависимые&quot;
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Первые ласточки. Zависимые"
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Именем украинки Майи Дерен назвали кинотеатр на Манхэттене
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала &quot;Казаки. Абсолютно лживая история&quot;
Настоящая украинка может все - драться, любить, лечить - актриса сериала "Казаки. Абсолютно лживая история"
Видео
Все видео
Составили список лучших фильмов 2020 года
Составили список лучших фильмов 2020 года
Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат
Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат
После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"
После убийства лидера The Beatles Чепмен ждал полицию и читал "Над пропастью во ржи"
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1854
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 522
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 10:22

Составили список лучших фильмов 2020 года

  Комментировать
Составили список лучших фильмов 2020 года
Лучшей признали ленту "Мартин Иден". Фото: yabl.ua

Кинокритики издания The New York Times составили список лучших фильмов 2020 года.

В перечень редакции попали комедии, документальные фильмы и даже мультики.

Лучшей признали ленту "Мартин Иден". По сюжету, обычный моряк встречает прекрасную девушку из высшего света. Чтобы завоевать ее, он решает заняться самообразованием. На его пути стоит множество препятствий, но целеустремленный герой не отступает от своей мечты.

Американский документальный фильм "Сити Холл" режиссера Фредерика Вайзмана также вошел в список лучших. Он показывает правительство Бостона, Массачусетс.

Вас точно удивит черно-белый фильм о свиньях и коровах "Гунда" без слов и музыки. Режиссер Виктор Косаковский предлагает посмотреть не просто свое поэтическое произведение, но и приобщиться к потрясающему жизненному опыту.

Документальный мюзикл "Американская утопия" о бродвейском шоу бывшего фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна вошел в пятерку лучших фильмов.

Неподалеку от Палм-Спрингз идет подготовка к свадьбе. Парень одной из подружек невесты произносит трогательную речь для молодоженов. Она особенно поражает старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается наедине с главным героем под звездным небом в ленте "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22. Мультфильм "Душа" понравится не только детям, но и взрослым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн

Рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2020 года составил сервис Reddit. В этом году активность пользователей Reddit значительно выросла по сравнению с прошлым, пишет Entertainment Weekly. Это связывают с ограничениями из-за пандемии: много развлечений оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Составили список лучших фильмов 2020 года». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Ночью силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 25182
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 17524
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 15480
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 12915
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 11250
Культура
Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат
Шокирующий фильм о Второй мировой вышел в прокат
 Просмотров: 918
Оскароносный режиссер снимает фильм в Киеве
Оскароносный режиссер снимает фильм в Киеве Просмотров: 207
На Донбассе рассеяние и потеря ориентиров хотят перебороть животворное качество - Наталья Половинка
На Донбассе рассеяние и потеря ориентиров хотят перебороть животворное качество - Наталья Половинка
 Просмотров: 234
Премьеры недели: "Окрашенный птенец", Анджелина Джоли без бровей и украинский герой-пограничник
Премьеры недели: "Окрашенный птенец", Анджелина Джоли без бровей и украинский герой-пограничник
 Просмотров: 225
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Первые ласточки. Zависимые"
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Первые ласточки. Zависимые"
5
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 434
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть