Лучшей признали ленту "Мартин Иден". Фото: yabl.ua

Кинокритики издания The New York Times составили список лучших фильмов 2020 года.

В перечень редакции попали комедии, документальные фильмы и даже мультики.

Лучшей признали ленту "Мартин Иден". По сюжету, обычный моряк встречает прекрасную девушку из высшего света. Чтобы завоевать ее, он решает заняться самообразованием. На его пути стоит множество препятствий, но целеустремленный герой не отступает от своей мечты.

Американский документальный фильм "Сити Холл" режиссера Фредерика Вайзмана также вошел в список лучших. Он показывает правительство Бостона, Массачусетс.

Вас точно удивит черно-белый фильм о свиньях и коровах "Гунда" без слов и музыки. Режиссер Виктор Косаковский предлагает посмотреть не просто свое поэтическое произведение, но и приобщиться к потрясающему жизненному опыту.

Документальный мюзикл "Американская утопия" о бродвейском шоу бывшего фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна вошел в пятерку лучших фильмов.

Неподалеку от Палм-Спрингз идет подготовка к свадьбе. Парень одной из подружек невесты произносит трогательную речь для молодоженов. Она особенно поражает старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается наедине с главным героем под звездным небом в ленте "Зависнуть в Палм-Спрингс".

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22. Мультфильм "Душа" понравится не только детям, но и взрослым.

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Рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2020 года составил сервис Reddit. В этом году активность пользователей Reddit значительно выросла по сравнению с прошлым, пишет Entertainment Weekly. Это связывают с ограничениями из-за пандемии: много развлечений оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете.