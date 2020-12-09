Какие фильмы и сериалы стали самыми популярными 2020 года

В этом году активность пользователей Reddit значительно выросла по сравнению с прошлым. Фото: pixabay

Рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2020 года составил сервис Reddit.

В этом году активность пользователей Reddit значительно выросла по сравнению с прошлым, пишет Entertainment Weekly.

Это связывают с ограничениями из-за пандемии: много развлечений оказались недоступны, и люди стали проводить больше времени в интернете. Рейтинги составлялись на основании того, какие из фильмов и сериалов пользователи больше обсуждали.

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Самые популярные сериалы. Реалити-шоу "Большой брат", "Виза невесты. Виза жениха "," Холостяк "," Последний герой "," Королевские гонки РуПол ". Комедия "Офис", "Год и Морти", "Сообщество", "Конь БоДжек", "Симпсоны". Драма "Клан Сопрано", "Игра престолов", "Лучше звоните Солу", "Анатомия страсти", "Во все тяжкие". Аниме "Ван Пис", "Моя героическая академия", "Наруто", "Невероятные приключения ДжоДжо", "Борут". Научная фантастика: "Звездный путь", "Мир Дикого Запада", "Доктор Кто", "Сотня", "Тьма".

Самые популярные фильмы: "Доказательство"; "Дюна"; "Мулан"; "Борат 2"; "Соник в кино"; "Чудо-женщина 1984"; "Гамильтон"; "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн"; "Черная Вдова"; "Человек-невидимка".

Книги, которые украинцы чаще всего искали 2020 года определила компания Google. Среди них есть и "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие, сообщили на официальном сайте Google. В этом году украинцы отдали предпочтение книгам, по которым сняли известные фильмы.