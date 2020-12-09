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среда, 09 декабря 2020 15:40

Google определил список книг, которые чаще всего искали украинцы за год

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Google определил список книг, которые чаще всего искали украинцы за год
В этом году украинцы преимущественно предпочли книгам, по которым были сняты известные фильмы. Фото: pixabay

Книги, которые украинцы чаще всего искали 2020 года определила компания Google.

Среди них есть и "Оно", "После", "Ведьмак" и многие другие, сообщили на официальном сайте Google.

В этом году украинцы отдали предпочтение книгам, по которым сняли известные фильмы.

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Например, произведение "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт заняло 1-е место в рейтинге. В романе описывается жизнь 4 сестер семейства Марч - Маргарет, Джо, Бет и Эмми. Он частично написан по детским воспоминаниям автора: в Олкотт также было 3 сестры. По этому роману сняли фильм режиссера Греты Гервиг. В съемках приняли участие такие звезды как Эмма Уотсон, Лора Дерн, Сирша Ронан и многие другие.

На 2-м месте оказался роман "365 дней" Бланки Липинской. По этой книге сняли польский эротический фильм 2020 года режиссеры Барбара Бяловач и Томаш Мандес.

3-е место заняла книга "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. 2005-го режиссер Джо Райт также снял фильм по этому роману.

Также в рейтинг попали книги: "Мальчик в полосатой пижаме" - Джон Бойн; "1984" - Джордж Оруэлл; "Вторая жизнь Уве" - Фредрик Бакман; "Таймлесс. Рубиновая книга" - Керстин Гир.

Информацию, связанную с коронавирусом, украинцы чаще всего искали в Google 2020 года. Об этом сообщили во время презентации Google Украина, передает "Бабель". Также в десятку вошли "коронавирус рекомендации", "выборы в США", Google Classroom, "На урок", "Холостяк", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", Zoom.

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