Что украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году

Больше всего украинцев в 2020 году интересовал коронавирус. Фото: pixabay

Информацию, связанную с коронавирусом, украинцы чаще всего искали в Google в 2020 году.

Об этом сообщили во время презентации Google Украина, передает "Бабель".

Также в десятку вошли "коронавирус рекомендации", "выборы в США", "Google Classroom", "На урок", "Холостяк", "Праздники 2020", "Карантин в Украине", "Zoom".

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Персоной года стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный, переживший отравления "Новичком" и которий обвиняет в этом российские власти. Также в десятку вошли: новоизбранный президент США Джо Байден; самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко; российский актер Михаил Ефремов; лидер КНДР Ким Чен Ын; российский футболист Артем Дзюба; президент США Дональд Трамп; мэр Харькова Геннадий Кернес; российский рэпер Моргенштерн; американская певица Билли Айлиш.

"Потерей года" стал российский актер Борис Клюев. Кроме него, украинци спрашивали информацию о таких умерших знаменитостях, как баскетболист Коби Брайант, сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона, актер Чердвик Боузман, актер Армен Джигарханян, блогер Настя Тропицель, а также Джордж Флойд, Шон Коннери и Валентина Легкоступова.

Также, больше всего украинцы искали информацию о таком товаре, как медицинская маска. Кроме нее, жителей Украины интересовала информация о пульсоксиметрах, iPhone 12 респираторах, антисептики, глицерин, парацетамол, картины по номерам, кварцевые лампы и кислородные концентраторы.

Все чаще украинцы заказывают услуги через интернет. Кроме того, за лето стало больше необычных задач, за которые граждане готовы платить. Например, был заказ написать портрет кота по фотографии. За такую ​​картину заказчик заплатил 1700 грн, пишет Kabanchik.ua. Искали человека, который сможет зарифмовать определенные буквы алфавита. Из них должны были начинаться детские стихи. В частности, из букв Е, И, Й, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я. Такое задание выполнили за 200 грн.