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пятница, 04 декабря 2020 10:30

Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн

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Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
HBO Max доступний поки лише в США. Фото: instagram.com/gal_gadot

В 2021 году фильмы одновременно будут выходить и на больших экранах, и в стриминге сервиса HBO Max.

За следующий год компания Warner Bros. планирует выпустить в такой способ 17 фильмов, среди которых: "Дюна", "Матрица 4", "Чудо-женщина", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Смертельная битва" (Mortal Kombat) и "Том и Джерри", сообщает The Verge.

"Никто не хочет возвращения кино на большие экраны больше, чем мы. Но мы должны считаться с реальностью, в которой большинство кинотеатров в США, вероятно, будут работать в ограниченном режиме в течение 2021 года", - заявила гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф.

Это фактически первый столь масштабный эксперимент у кинопроизводителей. До этого Disney добавила к своему стриминговому сервису Disney+ ленту "Мулан", однако посмотреть ее можно было за отдельную плату. У Warner Bros. дополнительной платы не будет. Но будут и ограничения: через месяц после выхода ленты уберут из библиотеки на определенное время.

HBO Max доступен пока лишь в США, подписаться на него в Украине не получится.

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Киноотрасль тяжело переживает пандемию. Производители решают вообще пока не выпускать фильмы с большим бюджетом. Одним из исключений стал выход ленты американского режиссера Кристофера Нолана "Тенет". Фильм превысил $200 млн кассовых сборов по всему миру.

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Дата
04
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