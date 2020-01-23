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четверг, 23 января 2020 12:06

Анонсировали год выхода второй части "Капитана Марвел"

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Анонсировали год выхода второй части &quot;Капитана Марвел&quot;
Disney запустил разработку сиквела кинокомикса "Капитан Марвел". Фото: bursadabugun.com

Disney запустил разработку сиквела кинокомикса "Капитан Марвел". Вторая часть супергеройского блокбастера уже находится в работе, ее планируют выпустить в 2022 году.

Об этом со ссылкой на The Hollywood Reporter сообщает УНИАН.

К работе над сценарием привлекли сценаристку Меган МакДонелл, которая работает над сериалом "ВандаВижн".

Сейчас студия Marvel ищет для съемок фильма женщину-режиссера. Предполагается, что к своим ролям в новом фильме вернутся Бри Ларсон и Семюел Л. Джексон.

Детали сюжета будущей картины неизвестны, однако новая история, разворачиваться не в девяностые годы, как в первой части, а уже в наши дни.

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Ранее в сети появился новый тизер фильма "Черная Вдова" по комиксам Marvel.

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