Анонсировали год выхода второй части "Капитана Марвел"

Disney запустил разработку сиквела кинокомикса "Капитан Марвел". Фото: bursadabugun.com

Disney запустил разработку сиквела кинокомикса "Капитан Марвел". Вторая часть супергеройского блокбастера уже находится в работе, ее планируют выпустить в 2022 году.

Об этом со ссылкой на The Hollywood Reporter сообщает УНИАН.

К работе над сценарием привлекли сценаристку Меган МакДонелл, которая работает над сериалом "ВандаВижн".

Сейчас студия Marvel ищет для съемок фильма женщину-режиссера. Предполагается, что к своим ролям в новом фильме вернутся Бри Ларсон и Семюел Л. Джексон.

Детали сюжета будущей картины неизвестны, однако новая история, разворачиваться не в девяностые годы, как в первой части, а уже в наши дни.

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