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пятница, 24 июля 2020 13:44

Люди все меньше читают книги. Это идеальная почва для уязвимости общества - журналистка

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Люди все меньше читают книги. Это идеальная почва для уязвимости общества - журналистка
Эффективный способ борьбы с дезинформацией - делать вид, что фейков вообще не существует. Просто транслируем правильный месседж - Дарка Озерная. Фото: facebook.com

Держитесь подальше от рунета. На наших просторах большинство фейков рождается там.

Об этом говорит медицинская журналистка и биологиня Дарка Озерная. Рассказала о том, какие пути донесения правдивой информации и как бороться с невежеством. Лекция состоялась на книжном фестивале Book Space. Проходил в формате онлайн-марафона на YouTube.

"На развенчание мифов сейчас есть большой запрос. Но чем больше мы о них говорим, тем крепче они заседают в мыслях людей, - говорит Дарка Озерная. - Сознание доверяет не тому, что логично обоснованно и известно точно, а тому, что ему более близко, хорошо оформлено, на слуху. Ведь люди стремятся себе мир как-то структурировать и объяснить. Всякая конспирология сделана так, чтобы у человека возникло ощущение, что раз - и он в дамках.

Чем больше слышим какую-то информацию, тем роднее она нам становится. В конце концов записывается в наших нейронных связях навсегда. Поэтому когда даже упоминаем о том, как российские спецслужбы что-то там врут о Степане Бандере - мы таким образом еще раз это проговариваем. И люди могут просто запутаться - "слышал звон, да не знает, где он".

Пандемия привела к закрыванию на локдаун и полной диджитализации нашего информационного пространства. Люди все меньше читают книги - особенно серьезные, а не мотивационные. Такая ситуация - идеальная почва для уязвимости общества и увеличения количества фейков. В частности, о том же коронавирусе.

Главная цель борьбы с мифами - это не посмеяться и сказать, что они все идиоты, а довести дело до конца. Надо говорить не "они все врут", а как оно есть на самом деле. Более эффективный способ борьбы с дезинформацией - делать вид, что фейков вообще не существует. Просто транслируем правильный месседж.

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Мифы в значительной мере распространяются через социальные сети. История с 5G-интернетом в Великобритании прекрасно иллюстрирует, откуда пользователи берут информацию. Большинство из тех, кто верил в искусственное создание коронавируса и его распространение вышками 5G - смотрели блогеров на YouTube и читали Facebook. И только старшее поколение, олдскул, которые смотрят и слушают ВВС и другие британские каналы телерадиовещания - были устойчивы к таким фейкам и дезинформации.

Если вы видите новость, которая у вас вызывает очень сильную эмоциональную реакцию, то есть апеллирует к вашему ощущению безопасности, тревожности, идентичности - подумайте дважды и поищите ее источник.

На самом деле мы не можем проверять любую информацию. Чем больше сидим в интернете, тем больше всякой грязи к нам приплывает. Информационная гигиена заключается в том, чтобы как можно меньше времени находиться в соцсетях. Читать новости из проверенных источников и анализировать их. Так же, как мы должны носить медицинскую маску и мыть руки для того, чтобы максимально уберечь себя от заражения коронавируса. И то, и то - вопрос гигиены".

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 23 июля.

16 событий состоялись на третьем Международном книжном фестивале Book Space. Длился 4-5 июля. Состоял из двух непрерывных восьмичасовых эфиров на YouTube-канале Book Space Fest. Студию расположили в митцивне "Модуль" в городе Днепр. Гости мероприятия участвовали в дискуссиях и лекциях через видеосвязь. Фокусная тема нынешнего фестиваля - "Будущее: (анти)утопии".

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