Легендарный Хаяо Миядзаки планирует снять последний анимационный фильм

Японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки планирует снять последний анимационный фильм для своей знаменитой студии Ghibli по мотивам любимой книги в детстве. Об этом сообщает The New York Times.

По словам режиссера, это будет "фэнтези большого масштаба", которое он создаст за книгой Гендзабуро Есино 1937 года "Как ты живешь?" (How do you live?). Это была любимая книга режиссера в детстве, посвященная школьнику по прозвищу Копер-кун, которого интересуют не только забавы 15-летнего подростка, но и философские вопросы на тему отношений между людьми и судьбами общества. Книга считается классикой японской литературы.

Хаяо Миядзаки известен такими работами, как "Ходячий замок", "Принцесса Мононоке", "Мой сосед Тоторо", а также "Унесенные призраками", за который он получил "Оскар".

Свою студию Ghibli он основал вместе Исао Такахатой.

