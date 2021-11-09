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вторник, 09 ноября 2021 20:49

"Игра в кальмара" получит продолжение

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&quot;Игра в кальмара&quot; получит продолжение
Сериал "Игра в кальмара" продолжили на второй сезон. Фото: скриншот с видео

Южнокорейский кинорежиссер, создатель сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек заявил, что зрителей ждет второй сезон.

Он уже находится в производстве. Но пока рано говорить о дате релиза, пишет Associated Press.

В центре сюжета снова окажется победитель игры Сон Ки Хун. Раскрывать подробности автор не стал.

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"Новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть и сейчас я все планирую. Пока рано говорить, когда это произойдет. Но могу пообещать вам: "Ки Хун вернется и сделает что-нибудь для всего мира", – сказал режиссер.

Хван і раньше говорил, что имеет отдельные идеи для продолжения проекта, однако тогда он вел только переговоры с Netflix.

Режиссер объяснял, что хотел лучше раскрыть персонажа Ведущего, а также поднять проблему полиции в Южной Корее и за ее пределами.

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его популярнейший сериал "Игра в кальмара" принесет компании почти $900 млн.

Первые две минуты южнокорейского шоу за первые 23 дня с даты премьеры посмотрели около 132 млн человек.

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