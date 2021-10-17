Netflix заработал $900 млн на "Игре в кальмара"

Стало известно, сколько Netflix заработал на сериале. Фото: Bloomberg

Стриминговий сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал "Игра в кальмара" принесет компании около $900 млн.

Первые две минуты южнокорейского шоу за первые 23 дня с даты премьеры посмотрели около 132 млн человек. Об этом сообщает Bloomberg.

"89% людей, которые начали шоу, просмотрели более одной серии, а 66% зрителей посмотрели сериал полностью. В целом люди потратили более 1,4 млрд часов на просмотр", - уточнили в Netflix.

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Производство сериала стоило всего $21,4 млн - около $2,4 млн за эпизод.

Сериал из Южной Кореи Игра в кальмара стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Сейчас он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Стриминговий сервис Netflix выпустит документальный фильм "Бритни против Спирс" о борьбе певицы 39-летней Бритни Спирс с родительской опекой. Трейлер опубликовали на YouTube-канале Netflix. Над картиной около года работала режиссер Эрин Ли Карр.