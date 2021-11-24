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воскресенье, 28 ноября 2021 12:06

"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
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Актер 30-летний Дмитрий Усов родом из Днепродзержинска, сейчас Каменское на Днепропетровщине. Когда приехал учиться в столичный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого и заселился в общежитие, там была почти засохшая пальма. Выходил ее. До сих пор ухаживает, называет маленькой милотой. Любит цветы и комнатные растения. У Дмитрия есть кошка Снежана Дмитриевна. Поддерживает себя в форме спортом – занимается на турнике, делает дома упражнения с гантелями. Любит читать фантастику. Слушает американский рок и хип-хоп. Любимая украинская музыка – "Пирятин", "Жадан и Собаки", "ХЗО", "Вася клаб", Vivienne Mort. Играет в киевских театрах "На Печерске" и "Дикий", харьковском "Ампулка" и одесском - имени Василия Василько.

Что определяет современность театра?

- Театр – живая конструкция, обмен мнениями. Актуален, если со сцены ведут диалог о вопросах неоднозначных, близких многим. Приходят разные зрители, каждый со своим фидбеком, мыслями, жизненными траблами, позицией. Так что одновременно в зале 300-500 человек, которые между собой никак не связаны, и еще 20-25 таких же людей на сцене. Все причастны к разворачивающемуся действу. И когда удается совершенно разных людей как-то затащить в свою историю – тогда выходит реально магия и процесс единения. Чувствуется причастность к чему-то настоящему. В кино – даже самый гениальный фильм раз снят, и другим уже не будет. А каждый сыгранный спектакль – уникальный, потому что творится здесь и сейчас. Хотя текст, мизансцены, декорации, музыка одинаковы, но идентичных представлений не бывает. Каждый раз это другая история.

Автор: Предоставил Дмитрий Усов
  Дмитрий Усов воплотил Энея в спектакле Голенко ЭнеидаХХІ
Дмитрий Усов воплотил Энея в спектакле Голенко ЭнеидаХХІ

Независимому театру проще привлечь зрителя?

- На сцене "Дикого театра" говорят на живом языке. Есть кластер актуальных, часто политических сюжетов. К качественному контенту прибавили новые подходы в маркетинге. Валят такую ​​рекламу и сообщения в соцсетях, мимо которых не можешь пройти, с большой вероятностью они тебя триггернут. Кто-то подумает: "Крутяк, я пойду", а кто-то, "Да вы одурели, ужас какой!" Такая подача вряд ли сработает на людей, которые ходят в театр "потому что так годится". Стратегия театра привлекает молодежь, ломает стереотипы. Хозяйка "Дикого" Ярослава Кравченко, например, перед каждым спектаклем выходит к зрителю, ведет беседу, готовит, настраивает на определенный лад. Яся постоянно отмечает: "Ребята, снимайте на видео, фотографируйте, выкладывайте, поститесь – у нас разрешается, мы только за. И чем больше, тем лучше". Это создает резонанс.

Тем не менее, театр – скорее интерес маргинеса. Ему недоступны охваты аудитории, которые имеет самый паршивый телеканал.

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Автор: Предоставил Дмитрий Усов
  Дмитрий Усов играет в Театре на Печерске
Дмитрий Усов играет в Театре на Печерске

В Одессе вы играете в государственном театре Василия Василько. Он может конкурировать с независимыми?

– Современность театра не зависит от формы собственности и финансирования. Если говорит на темы, которые беспокоят общество, а не в 145-й раз ставят "Сватовство на Гончаровке" – тогда он актуален.

С тех пор как театр Василия Василько возглавила Юлия Пивоварова, а Максим Голенко стал главным режиссером – качественно обновляют репертуар. Классику адаптируют к нашим реалиям. В 2018 году Голенко поставил "Энеиду ХХІ" по пьесе Виталия Ченского. Осовременили Вергилия и Котляревского, не потеряв истории Энея. По сюжету энеады вместе с главным героем – беженцы из Донецка. Действо разворачивается на фоне декорации сбитого боинга MH-17. Боги – парафраз на политических деятелей. Так, есть "вечно работающая богиня" Юлия Тимошенко с ее коронным "зубожінням", Коломойский с "пайдем кофе пить". Говорим со зрителем о беспокоящих спорных и неоднозначных вещах. Цепляем фейковые страшилки о "фашиствующих западняках" и участниках феминистического движения. На момент премьеры спектакль был необычным для одесского театра. Вызвала большой резонас. И для коллектива, и для зрителей выглядела провокативно, местами жестко, откровенно.

Одесситов уже не удивляет, что войну с Россией назвали войной с Россией

В политике одесских театров превалирует веселая воздушность. Здесь более выражена ностальгия по "чему-то давнему светлому". Хожу по городу – вижу афиши с русскими гастралерами, отборный шлак. К сожалению, местные театры откровенно мимикрируют под них и продуцируют такой же беззубый развлекательный контент. Несмотря на это, наша "Энеида" собирает залы, вошла в пул лучших драматических представлений премии "Игра". Уже не воспринимается слишком для театра и зрителей, которые туда ходят. Их уже не удивишь, что войну с Россией назвали войной с Россией.

В конце прошлого сезона режиссер Павел Ивлюшкин поставил "Загнанных коней пристреливают, не правда ли?" по американскому фильму 1969-го. Казалось бы, сохранившаяся история 30-х годов показала Великую депрессию в США. Вдохновлялись Бродвейскими мюзиклами – спектакль с танцевальными и вокальными номерами, яркий. Форма подачи, костюмы – в классическом стиле. Но и здесь говорим со сцены о проблемах злобы дня. Люди это ощущают. Сейчас театр Василия Василько уже входит в кластер топовых вне столицы.

Актер Дмитрий Усов играет в Диком театре
Фото: Предоставил Дмитрий Усов
Дмитрий Усов воплотил Лиду - фанатку российской эстрады
Дмитрий Усов сыграл мужчину, который притворялся геем
Актер Дмитрий Усов играет в Диком театре
Дмитрий Усов сыграл воина Миротворца

В "Афродизиаке" Макса Голенко вы играли в цирке, где было две тысячи зрителей. Как удерживали их внимание? Что ощущали?

- Когда видишь, что держишь зал полностью, чувствуешь единение и невероятное доверие к этим людям. Такое случается, когда ты максимально честен, искрен и открыт – тогда происходит обмен энергией и диалог.

О высокой миссии актера, который идет к публике нести "вечное" – это ложе, триндёж и провокация. Выхожу на сцену – потому что это акт взаимно необходимой психотерапии. Зритель – собеседник. Тот, кому рассказываешь, что лично тебя смущает или радует – личное, политическое. Есть уникальная возможность поговорить с несколькими сотнями людей одновременно. Рассказываю, в первую очередь, о себе. Это может быть в разной форме, "обертке". У каждого бывает момент, когда думаешь, что ты какой-нибудь не такой. Но когда большое количество людей говорит: "О, я тоже так чувствую, так же это прожил", "Вы это сыграли и обо мне, спасибо" - происходит некая проработка. И публике это тоже нужно – чувствовать, что имеешь единомышленников.

"ЭТО БЫЛ САМЫЙ СТРЁМНЫЙ ПРОЕКТ"

– Пригласил Дмитрия Усова в "Дикий театр", потому что он прошел испытание "Афродизиаком", – рассказывает режиссер Максим Голенко. – Это был самый сдержанный наш проект – на арене цирка. Мы искали главного героя, который сможет "потянуть спектакль", даже физически. Было три исполнителя. До конца дошел один Дмитрий. С тех пор бросал его в самые сложные спектакли. Затем произошла "Энеида" – невероятная авантюра, где Дмитрий воплотил Энея.

Усов – характерный. У него – не облик классического героя, сильнее в комедийных ролях. Но может "зубами взять" и вытащить спектакль. Он как шарнир, на который нанизывается представление. Такие актеры встречаются редко, поэтому часто ставим спектакль вокруг него. Дмитрий способен держать большой зал. Имеет "собачье" актерское чутье, анализирует публику. Чрезвычайно важна честность.

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ в интервью Дмитрия УСОВА журнала "Країна": "Лагідна українізація" давно прошла – надо тушить все, что идет из Москвы

ДМИТРИЙ УСОВ СОВЕТИТ спектакли:

"Чуваки не празднуют, или Ukrainian" - харьковский театр Ampulka

- Спектакль о российско-украинской войне, не похож на "дешевую агитку", без морализаторства. Создан по новеллам писателя, журналиста Руслана Горового о Конотопе, где он вырос. Рассказываем лирические, смешные, драматические истории с 1990-х и по настоящее время. Сквозной линией проходит история парня Миротворца, который пошел воевать на Донбасс. На эмоциональных качелях - когда рядом и смешное, и трагическое - зрители реагируют бурно, больше на серьезное.

"Красное, черное и снова красное" - Дикий театр

- Спектакль о "махновцах". Описываем события в Старобельске, на Харьковщине 1920-х - там была негласная столица Нестора Махно. Проводим параллели с современностью. Сюжет разворачивается вокруг бархатной шкатулки, которую везут Махно. Когда "красные" воруют вещь - события развиваются с неожиданными поворотами. Когда впервые после карантина собрались на репетицию в музее под открытым небом "Мамаева слобода", то видел несколько испуганных взглядов от "местных". После премьеры пообщались с ними, все понравилось. Поняли, что матерные слова, кокаин и пиструны – не просто ради хайпа, в этом есть смысл.

"Механический апельсин" - Дикий театр

- Роман Энтони Берджеса адаптировали к украинским реалиям. Сюжет об Алексе и его банде, исповедующих ультранасилие, остался, а вот акценты оказались неожиданными. Здесь и ультрастрашные украинские новости, и "совкодрочеры", считающие себя жертвами. В спектакле появляется хозяйка Дикого Ярослава Кравченко и Майкл Щур - в роли ведущих "Телевидения Торонто".

Поколение "Пепси" - Театр на Печерске

- Планировали сначала как моно-спектакль по произведениям Сергея Жадана. Расширили актерский состав, чтобы больше историй рассказать зрителю. Спектакль частично в эстетике 1990-2000-х. Он с юмором, лирикой и суровой действительностью.

"Золотой теленок" - Одесский театр имени Василия Василька

- Попробовали максимально сохранить положительную, яркую, драйвовую историю Ильфа и Петрова. Однако подняли и серьезные вопросы, заложенные в материале – нежизнеспособность Советского Союза. Как жить человеку, умеющему мыслить, чувствующему себя личностью – этот вопрос актуален и сейчас. Система давит так или иначе во всех современных государствах.

Автор: Анна ЩОКАНЬ
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