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вторник, 05 октября 2021 16:34

"Вышиваный. Король Украины" на либретто Жадана: состоялась премьера первой оперы о войне 1918–1920 годов
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Владимир Козлов исполнил роль Вышиваного
Фото: ХНАТОБ\ Александр Шахматов
Алексей Ветров сыграл Человека в черном

1 и 2 октября на сцене Харьковского национального академического театра оперы и балета имени М.В. Лысенко/ ВОСТОК ОПЕРА состоялась премьера авангардной оперы композитора Аллы Загайкевич "Вышиваный. Король Украины" на либретто Сергея Жадана. Режиссер постановки - Ростислав Держипильский.

Это первая украинская опера за время независимости, созданная на фактическом историческом материале.

Опера стала результатом сотрудничества благотворительного фонда "Украина XXI" с ХНАТОБ/ ВОСТОК ОПЕРА и ведущих украинских художников, приглашенных продюсером проекта Александрой Саенко. Ее внесли в постоянный репертуар театра; планируют европейские гастроли.

В основе проекта - история Василия Вышиваного, Вильгельма фон Габсбурга, участника украинской национально-освободительной борьбы первой половины ХХ столетия. Полковника Вышиваного различные круги украинского политикума несколько раз рассматривали как возможного претендента на украинский трон или гетманскую булаву - сначала под Габсбургским патронатом, позже - независимой Украины.

Либретто Сергея Жадана является не документальным текстом, а развернутой рефлексией об успехах и неудачах украинского проекта, поиске своих и месте человека в историческом процессе.

Авангардная опера Аллы Загайкевич сочетает симфоническую и электронную музыку. Также автор обращалась к мелодике аутентичного народного пения Гуцульщины и Полтавщины.

Кроме постановки оперы, составляющими мультимедийного проекта является выданная Meridian Chernowitz отдельная книга либретто, экскурсионный маршрут "Местами Вышиваного" в Вене и серия артовых фото "местами Вышиваного", созданная Беллой Логачевой.

Создать современную оперу на историческом материале из бэкграунда украинско-австрийских связей предложил основатель фонда "Украина ХХI", Почетный консул Республики Австрия в Харькове Всеволод Кожемяко. Фонд профинансировал проект на более 5 млн грн. Заработный фонд театрального коллектива и другие текущие расходы были партнерским вкладом театра - это около 12 млн грн.

Это квантовый скачок для труппы

"Создание современной оперы для постоянного репертуара государственного театра - это нечто неслыханное для Украины. Вызов и эксперимент для всех, - говорит Александра Саенко, продюсер проекта, основательница фестиваля украинской культуры в Австрии UStream, глава Центра украинских инициатив в Вене. - Электроакустическая музыка Аллы Загайкевич очень сложная для исполнения - и солисты, и хор, и музыканты должны были учиться выполнять эту музыку. Это квантовый скачок для труппы".

"Я в восторге от сложной метафоризированной постановки Ростислава Держипильского, вместе с современными хореографией Оли Семешкиной и сценографией Олеси Головач, - говорит Саенко. - Солистам (Владимир Козлов - Вышиваный, Алексей Ветров - Человек в черном, Олеся Мишарина и Юлия Пискун - Девушка, - ред.) надо было и освоить новую для них технику пения, и вжиться в непростые образы, которые объединяют и проблематику времени освободительной борьбы, и вопросы, которые волнуют нас сегодняшних. Это требовало усилий".

Мы воспринимаем оперу как масштабное и эпическое, но опера может быть чем-то очень интимным, оперируя шепотом, личным пространством

"Голос - это интимный инструмент, - говорит Алла Загайкевич, композитор, автор оперы. - Мы воспринимаем оперу как масштабное и эпическое, но опера может быть чем-то очень интимным, оперируя шепотом, личным пространством. И я уверена, что в украинской оперы есть именно такой потенциал развития - в приближении к современному человеку. Мы переживаем инерционное отношение к опере как к страшному, холодному и очень традиционному. Но все больше видим появление в Украине, в том числе от молодых моих коллег - опера "Опора", Разумейко, Григорьев, Новая опера - оперных проектов другого, близкого к современному человеку измерения. Харьковская опера сейчас первой открыла много сцен, лабораторий, проектов, экспериментов. Мне интересно это пространство. И фигура Вышиваного тоже имеет очень интимный путь к зрителю, очень близкого соприкосновения".

"Поскольку для украинских оперных певцов основным стилем распева есть академический, артисты проекта имели мастер-классы по особой технике - шпрехштимме/ шпрехґезанґ, разговорной "сухой" манеры пения, - рассказывает Алексей Черникин, заслуженный деятель искусств Украины, главный хормейстер ХНАТОБ/ ВОСТОК ОПЕРА. - Она не напоминает ни пение, ни реализм естественного языка". В XX веке эту технику использовали выдающиеся австрийские композиторы Альбан Берг и Арнольд Шенберг.

В интервью журналу "Країна" и сайту Gazeta.ua поэт Сергей Жадан рассказал о либретто "Вышиваный. Король Украины":

- Действие начинается в 1948-м. В Киеве, в Лукьяновской тюрьме, предчувствуя смерть, Василий Вышиваный вспоминает свою жизнь. Воспоминания - это ретроспектива, переоценка. Через них зритель будет иметь возможность увидеть панораму Европы с конца XIX века в течение нескольких десятилетий.

Все персонажи, которые появляются в опере, имели к Вышиваному разное отношение. Например, Павел Скоропадский относился к нему с подозрением, поскольку считал, что у австрийского эрцгерцога есть претензии на украинский престол. С Петром Болбочаном и Андреем Шептицким они встречались. Болбочан был из тех офицеров, которые предлагали Вышиваному возглавить страну. Это порождает риторический вопрос: а что, если бы он стал-таки королем Украины?

Василий Вышиваный в опере - фигура трагическая, но без чрезмерного пафоса. Пытается почувствовать эту страну, людей. Объясниться со временем, миром, обстоятельствами и духом эпохи. Он получился интересный - противоречивый, в чем-то даже экзотический.

Опера - поэтическое произведение, дает возможность говорить метафорами. Многие события из сюжета коррелируются с нашим временем. Это отношение общества к власти, руководителей к стране, вопрос их ответственности, адекватности и профессионализма. Украинская история ходит по кругу и наступает на одни и те же грабли.

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