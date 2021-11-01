"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые

23 октября на сцене 6 показали "Антрацит. День устойчивости". Спектакль – часть украино-британского мультимедийного проекта "Дом шахтерства". Исследуют разные сферы жизни Донбасса во времена советской власти и до настоящего времени. Спектакль-мюзикл рассказывает о шахтерских забастовках на Донбассе с 1940-х по 1998-й. Ее создали ОО "Точка дотику", воплотили при поддержке столичного Дикого театра.

У шахтера Алексея в забое погибает товарищ. Трагедия происходит из-за сверхсложных условий и нарушений норм безопасности. Вдруг оказывается, что герой может путешествовать в прошлое – перемещается в годы, когда проходят знаковые восстания на Донбассе. Становится их участником, переосмысливает историю региона. Алексей поднимает на шахте бунт, стремится восстановить справедливость по сюжету.

Автор: Дикий театр Актеры спектакля "Антрацит" пели о настоящих реалиях жизни на Донбассе при СССР

У входа в Центр Довженко, где находится "Сцена 6", стоит парень лет 6. Обращается к худощавой темноволосой девушке, вероятно - маме.

– Алексея снова захотят обидеть за то, что он нашел машину времени, – говорит. Берет мать за руку.

– Какого Алексея?

– Да того, что моего отца играет. Один и тот же дядя будет ловить его в разных временах, будет на него нападать, как Путин, - говорит. Идут внутрь.

Это самый молодой актер "Антрацита" – Артем. Актера утвердили почти перед премьерой. Выучил роль через две недели. Воплотил Васю - приемного сына главного героя. На спектакль приехал с родителями. Они показывают на входе сертификаты о вакцинации. В зал пускают только с ними или отрицательными ПЦР-тестами на коронавирус.

Спектакль начинается в 20.00. В части декорации справа делают "поправки". Декорация изображает кухню малогабаритного жилья советского периода. Девушка в черном цепляет на стену ковер с репродукцией картины Шишкина "Медведи в лесу". Такие были популярны в советское время. Уголок ковра оторвался. У стены стоит раритетный радиоприемник. С другой стороны сцены - кабинет со столом, стулом, портретом Ленина и свободной рамкой - для менявшихся генерального секретаря. Посреди сцены – два экрана, на одном из которых показывают историческую хронику из жизни Донбасса.

Автор: Дикий театр Во время представления "Антрацит" на сцене находился оператор с камерой

"Сегодня мы не просто будем смотреть спектакль - мы будем копать. И будем копать глубоко. Будем думать о жизни целого региона. В спектакле есть ругательства, сцены курения и обнажения. Вы к этому готовы?", - переспрашивает со сцены директор Дикого театра Ярослава Кравченко.

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Посреди сцены три актера стоят без одежды. По сюжету они вышли живыми из аварии под землей. Принимают душ перед тем, как снова спуститься в убой.

"Для шахтеров это определенный ритуал. Моются до спуска в шахту и после смены. Например, редко кто из офисных работников идет в душ прямо перед работой, а затем - снова, чтобы смыть всю грязь, пыль после рабочего дня. Для шахтеров - это норма . Эти действия вроде бы очень просты, но в них есть глубина погружения", - рассказывает режиссер и драматург Павел Юров. Стоит у заднего ряда. Он родом из города Антрацит в Луганской области, в Киеве проживает с 1997-го. Спектакль создал в соавторстве с британским режиссером, художницей Вики Торнтон. Формат выбрали трансмедийный – часть выразительных средств взяли из кинематографа.

Автор: Дикий театр Актеры спектакля "Антрацит" стояли на сцене голыми, делая вид, что принимают душ

Герой Алексея Доричевского шахтер Алексей благодаря скачку во времени оказывается на Донбассе периода сталинских репрессий. Говорит со своим дедом, которого раскулачили в 1930-е. Тот возвращается из ссылки и отстраивает старый дом. У главного героя сразу несколько исторических прототипов – Евгений Дониченко, руководитель Реалистического рабочего кружка демократов в 1940-х-50-х. Алексей Никитин - слесарь, работавший на шахте в Донецке в 1960-е, принимал участие в забастовках за права рабочих. В 1998 году прототипом стал шахтер Александр Михалевич, работавший в Краснодоне. Когда во время долгой забастовки понял, что нет сдвигов - совершил самосожжение

Отправляли средства в Англию, когда Тэтчер закрыла шахты. Впоследствии шахтерское сообщество на этом же движке реализовало свою программу

"У этих людей были гуманные и демократические взгляды. Это активные участники и руководители шахтерских забастовок. Добивались своего, хотели изменить ситуацию. Один из самых больших протестов состоялся в 1989-м. Условия жизни существенно ухудшились. Тогда восстание поднялось на Кузбассе - охватило и донбасские шахты. Интересно, что механизм "солидарности трудящихся", который использовала советская система - сработал против нее самой. В 1980-х шахтеры отправляли средства в Англию, когда Тэтчер закрыла шахты. Впоследствии шахтерское сообщество смогло на этом же движке реализовать свою программу. "Совок" тогда здорово трясло - шахтеры выдвинули министру угольной промышленности СССР и руководству объединения "Макеевуголь" 38 пунктов требований", - рассказывает режиссер Павел Юров.

Автор: Дикий театр Алексей Доричевский сыграл шахтера Алексея, который женился на вдове друга

Все, что происходит на сцене, транслируют на большой висящий по центру экран. Оператор с камерой находится рядом с актерами. На другом экране, расположенном ниже - показывают архивные фото Донбасса, кадры, которые сняли в экспедициях на Донбасс с 2014. Часто кадры похожи, но не идентичны. Посреди сцены актеры "работают" с отбойными молотками. На экране выше – съемка с шахты.

"Есть определенные стереотипы по поводу того, что собой представляет Донбасс, меня интересовала их деконструкция. Именно поэтому присутствует камера, - говорит Павел Юров. - До сих пор существует пропагандистский советский образ героического труда шахтера. Был Алексей Стаханов (работал на шахте "Центральная-Ирмине") В 1935 году установил рекорд в добыче угля - за 6-часовую смену он нарубил отбойным молотком 104 тонны угля, выполнил почти 15 норм. В этом ему помогала целая группа крепильщиков. В то время никто не давал никакой информации, что он работал не сам. Все пытались равняться на "подвиг забойщика". Камера на сцене намекает на то, что факты искажены, показаны так, как было выгодно. Хотели также рассказать альтернативную историю, не ту, что озвучена в советское время и позже. Реальность "советского Донбасса" шире и многограннее того, что предлагает официальная версия, задокументированная пропагандой. В 1991 году шахтеры поддержали украинскую Независимость - и это тоже факт, о котором забываем".

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На сцене актеры исполняют пластический танец, поют о добыче угля. В центре – актер, воплотивший чиновника-взяточника. Поет о том, как раскаялся и готов уйти с должности для того, чтобы восстановить справедливость.

Автор: Дикий театр Актеры воплотили шахтеров на Донбассе, болеющих за игру футбольного клуба "Шахтер"



В Донецке 2014 были улицы с названиями съездов компартии

"В советское время музыкальные фильмы воспевали "ударный труд" и героический образ шахтера. Пели о том, что добыли сотни тонн угля. Воспевались только санкционированные властями вещи. А то, что касалось прав, достоинства, гуманизма - официально не существовало, - рассказал режиссер. .- Мы попытались подчеркнуть проявить это такой неправдоподобной картинкой - вряд ли какой-то взяточник сам раскаялся бы и ушел с поста. Ситуация не изменилась до сих пор. Финал пьесы происходит в 1998. Но он открыт и в 2021. Размышляем над тем, что произошло после официального завершения "совка" - действительно ли он завершился и мы начали двигаться в другом направлении. Открылись границы, появилась частная собственность и право на предпринимательскую деятельность, но по сути централизованный СССР развалился на частные локальные советские союзы областного и районного уровня. На Донбассе продолжается власть тех людей, которые смогли быстро ее захватить. Сознание многих не претерпело изменений без грамотной культурной и национальной политики. В 2014 в Донецке были улицы с названиями съездов компартии. Люди постоянно жили в этой маркировке".

Автор: Facebook Во время спектакля "Антрацит" актеры курили на сцене

Спектакль длился два с половиной часа с антрактом.

- И все вроде бы хорошо, но чего у них все шахтеры на украинском говорят? Ну вот хочется сказать "не верю", - говорит худощавая брюнетка в очках и черной маске.

- А чего на языке оккупанта говорить должны? Это же реконструкция, переосмысление. Пусть бы хоть здесь все пошло "по-нормальному", - отвечает рыжеволосая соседка.

Следующий показ спектакля – 28 ноября.

Столичный Дикий театр поставил роман Андрея Любки "Карбид". Показали о контрабанде и торговле органами в Закарпатье. По сюжету учитель истории придумывает прокопать тоннель в Европу, перевести украинцев - так осуществить евроинтеграцию. Чтобы воплотить замысел – обращается к знакомым контрабандистам. Они пытаются использовать идею учителя в своих целях.