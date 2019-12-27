KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео

Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. Его, как рассказали музыканты, посвятили внезапной, но бурной как стихия любви.
Музыканты представили новый хит с альбома - песню "Случай?".
Видео с песней "Случай?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарицкая в детстве.
Новый альбом является логическим продолжением первой пластинки KARMA. Оба, как в треках, так и названиях несут мотивы индийской философии.
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Первый альбом рассказывал о причинах и последствиях в виде сердечных страданий лирической героини. Тогда как, NIRVANA - это освобождение. В песнях альбома группа переосмысливает одномоментное, чтобы узнать нирвану, состояние абсолютного покоя.
В новый альбом вошло 10 треков, которые по ритмике отличаются от предыдущего релиза более танцевальным уклоном. Некоторые из них уже были представлены ранее, есть и новые: "Случай?", "Бывшие", "Zemna", "Палала", "Мало", "Самолеты", "Твоей крови", "Чуткие", "Играй" и "Песня Смелых Девушек".
"Добро пожаловать в нашу NIRVANA. Здесь вас ждут 10 историй о любви. 10 честных рассказов о борьбе с собственными страхами, стыдом, 10 откровений. Мы открыли вам наши сердца, чтобы найти нашу NIRVANA", - такими словами KAZKA представила альбом.
Новый альбом KAZKA презентует в Киеве 4 марта 2020 года. Это будет самый большой концерт в истории группы. Он состоится во Дворце Спорта.
Украинская группа KAZKA раскритиковали за излишне сексуальный клип, режиссером которого выступил популярный клипмейкер Алан Бадоев. На официальной странице группы в Instagram опубликовали тизер видео на песню "Палала" из нового студийного альбома Nirvana.
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