KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео

Новый альбом является логическим продолжением первой пластинки KARMA. Оба несут мотивы индийской философии

Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. Его, как рассказали музыканты, посвятили внезапной, но бурной как стихия любви.

Музыканты представили новый хит с альбома - песню "Случай?".

Видео с песней "Случай?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарицкая в детстве.

Новый альбом является логическим продолжением первой пластинки KARMA. Оба, как в треках, так и названиях несут мотивы индийской философии.

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Первый альбом рассказывал о причинах и последствиях в виде сердечных страданий лирической героини. Тогда как, NIRVANA - это освобождение. В песнях альбома группа переосмысливает одномоментное, чтобы узнать нирвану, состояние абсолютного покоя.

В новый альбом вошло 10 треков, которые по ритмике отличаются от предыдущего релиза более танцевальным уклоном. Некоторые из них уже были представлены ранее, есть и новые: "Случай?", "Бывшие", "Zemna", "Палала", "Мало", "Самолеты", "Твоей крови", "Чуткие", "Играй" и "Песня Смелых Девушек".

"Добро пожаловать в нашу NIRVANA. Здесь вас ждут 10 историй о любви. 10 честных рассказов о борьбе с собственными страхами, стыдом, 10 откровений. Мы открыли вам наши сердца, чтобы найти нашу NIRVANA", - такими словами KAZKA представила альбом.

Новый альбом KAZKA презентует в Киеве 4 марта 2020 года. Это будет самый большой концерт в истории группы. Он состоится во Дворце Спорта.

Украинская группа KAZKA раскритиковали за излишне сексуальный клип, режиссером которого выступил популярный клипмейкер Алан Бадоев. На официальной странице группы в Instagram опубликовали тизер видео на песню "Палала" из нового студийного альбома Nirvana.