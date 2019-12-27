 
Ексклюзивы
1/5
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 63
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
2 Просмотров: 6561
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6066
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
Зеленский до сих пор верит в "мир" с Путиным - бывший доброволец
1 Просмотров: 918
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 378
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 3051
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 2124
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3231
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
6 Просмотров: 1845
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 459
Фото
Все фото
8
5
8
10
5
Депардье занимался проституцией
Депардье занимался проституцией
Певица из Полесья представила диск и книгу
Певица из Полесья представила диск и книгу
Спилберг скормил коту ЛСД
Спилберг скормил коту ЛСД
&quot;Многие меня считают ненормальной&quot; - Мила Йовович
"Многие меня считают ненормальной" - Мила Йовович
Возвращается легендарное зимнее шоу &quot;Winterra. Легенда сказочного края&quot;
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Видео
Все видео
KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео
KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Rolling Stone назвали топ-100 хитов и альбомов десятилетия
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украинский фильм признали одним из лучших в рейтинге Rolling Stone
Украинский щедривку спели под электронную музыку и лиру
Украинский щедривку спели под электронную музыку и лиру
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 936
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3231
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 3312
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1404
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1368
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
Просмотров: 198
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
пятница, 27 декабря 2019 14:21

KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео

  Комментировать
KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео
Новый альбом является логическим продолжением первой пластинки KARMA. Оба несут мотивы индийской философии

Сегодня, 27 декабря, группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. Его, как рассказали музыканты, посвятили внезапной, но бурной как стихия любви.

Музыканты представили новый хит с альбома - песню "Случай?".

Видео с песней "Случай?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарицкая в детстве.

Новый альбом является логическим продолжением первой пластинки KARMA. Оба, как в треках, так и названиях несут мотивы индийской философии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Jamala и alyona alyona сняли клип о хейтерах

Первый альбом рассказывал о причинах и последствиях в виде сердечных страданий лирической героини. Тогда как, NIRVANA - это освобождение. В песнях альбома группа переосмысливает одномоментное, чтобы узнать нирвану, состояние абсолютного покоя.

В новый альбом вошло 10 треков, которые по ритмике отличаются от предыдущего релиза более танцевальным уклоном. Некоторые из них уже были представлены ранее, есть и новые: "Случай?", "Бывшие", "Zemna", "Палала", "Мало", "Самолеты", "Твоей крови", "Чуткие", "Играй" и "Песня Смелых Девушек".

"Добро пожаловать в нашу NIRVANA. Здесь вас ждут 10 историй о любви. 10 честных рассказов о борьбе с собственными страхами, стыдом, 10 откровений. Мы открыли вам наши сердца, чтобы найти нашу NIRVANA", - такими словами KAZKA представила альбом.

Новый альбом KAZKA презентует в Киеве 4 марта 2020 года. Это будет самый большой концерт в истории группы. Он состоится во Дворце Спорта.

Украинская группа KAZKA раскритиковали за излишне сексуальный клип, режиссером которого выступил популярный клипмейкер Алан Бадоев. На официальной странице группы в Instagram опубликовали тизер видео на песню "Палала" из нового студийного альбома Nirvana.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную
Джамала ко Дню Николая выпустила колыбельную Просмотров: 288
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время
Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время Просмотров: 2970
Больше не с Могилевской: экс-участница REAL O выпустила дебютный клип
Больше не с Могилевской: экс-участница REAL O выпустила дебютный клип Просмотров: 1125
Солистка группы KAZKA показала "горячее" фото с обнаженными ягодицами
Солистка группы KAZKA показала "горячее" фото с обнаженными ягодицами Просмотров: 3645
Сейчас вы читаете новость «KAZKA выпустила новый альбом и показала архивное видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

Депардье занимался проституцией

Самое читаемое
&quot;Россия – это смерть&quot; - Херсонский горсовет ответил Путину
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину 5 Просмотров: 11016
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
Опубликовали полный разговор подозреваемой в убийстве Шеремета
3
 1 Просмотров: 10764
Секонд-хенд запретят: подробности
Секонд-хенд запретят: подробности Просмотров: 10278
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 8775
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
Кто будет востребованным на рынке труда в следующем году
 Просмотров: 7983
Культура
Дзидзьо записывает гимн Украины и надеется, что его версия станет основной
Дзидзьо записывает гимн Украины и надеется, что его версия станет основной Просмотров: 324
Депардье занимался проституцией
Депардье занимался проституцией
8
 Просмотров: 2457
Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение
Назвали второго члена жюри национального отбора на Евровидение Просмотров: 657
Как Netflix, только Такфликс: запускают сервис для просмотра современных украинских фильмов
Как Netflix, только Такфликс: запускают сервис для просмотра современных украинских фильмов Просмотров: 180
В Украине снимают фильм о событиях Бабьего Яра
В Украине снимают фильм о событиях Бабьего Яра Просмотров: 54
Больше всего комментируют
12
Путин обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны
11
За языковой закон: депутат "Слуги народа" объяснил нападение России на Украину
5
Миром и не пахнет: на Донбасс завезли российские гаубицы
5
"Россия – это смерть" - Херсонский горсовет ответил Путину
4
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Голосов: 1693
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua