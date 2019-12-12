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четверг, 12 декабря 2019 14:06

Больше не с Могилевской: экс-участница REAL O выпустила дебютный клип
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Анастасия Рубцова 3 года была участницей группы REAL O. Фото: пресс-служба
Анастасия Рубцова 3 года была участницей группы REAL O. Фото: пресс-служба
Анастасия Рубцова 3 года была участницей группы REAL O. Фото: пресс-служба

Певица Анастасия Рубцова представила клип на трек Break away под псевдонимом RUBTSOVA. Исполнительница заявила о себе на проекте "Х-Фактор". Потом 3 года была участницей группы REAL O, которая работала под наставничеством Натальи Могилевской.

Артистка не только выступила автором новой песни, а и самостоятельно организовала весь съемочный процесс и срежиссировала клип.

По словам певицы, на создание трека ее подтолкнул опыт тяжелых отношений.

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"На момент ухода из группы REAL O, моя жизнь сопровождалась разрывом длительных, но непростых отношений, в которых меня предавали неоднократно. Долго переживала и собирала себя по кускам. Но однажды сказала себе: больше не хочу всего этого, хочу стать счастливой и встретить своего человека. Этому состоянию освобождения и пути к новой сильной себе я и посвятила свой авторский трек Break away", - прокомментировала Рубцова.

Соавтором музыки и аранжировщиком песни стал Томаш Лукач.

Для экранизации трека певица выбрала Исландию, с холодной, фактурной и негостеприимной природой.

"По моей задумке, идея клипа - путешествие по бескрайним неприветливым просторам, которое проходит душа, приняв сложное, но важное для себя решение. Это путешествие делится на три этапа - пробуждение-борьба-освобождение. В результате - исцеляешься, становишься сильной и легкой, открывая новые горизонты", - дополнила певица.

Реперка Alyona Аlyona вместе с группой KALUSH выпустили совместный клип. Песня называется "Горы". В композиции воспевается красота украинских гор.

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