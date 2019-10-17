Солистка группы KAZKA показала "горячее" фото с обнаженными ягодицами

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новыми пикантными снимками в купальнике.

"Мы сделали эти фото вчера в Киеве. Обожаю такую осень. А сегодня дописали последний трек из альбома NIRVANA", - написала певица в Instagram под фото из уличного бассейна

Поклонники в восторге от кадров Зарицкой, но некоторые удивлены, что в Киеве настолько тепло для купания на улице.

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"Красотка", "Это так тепло было", "Вы мой кумир", "Какая же ты яркая, гарнюня, этот цвет тебе идет", "Красавица просто", - пишут фолловеры.

Автор: instagram / kazka.band Зарицкая обольстительно позировала в бассейне

Автор: instagram / kazka.band Зарицкая обольстительно позировала в бассейне

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая ошарашила сеть обнаженными снимками в ванне. Откровенные селфи знаменитость разместила в Instagram.