Верка Сердючка удивила новым хитом за долгое время

Верка Сердючка представила новый клип. Фото: 24.ua

Верка Сердючка представила новую песню Make It Rain Champagne. Она удивила фанов новым звучанием.

Впервые эту композицию Андрей Данилко, выступающий в амплуа Сердючки, спел 12 ноября, на концерте в Киеве, передает "УНИАН".

В переводе на украинский песня называется "Сделай дождь из шампанского".

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23-летняя дочь поп-звезды Мадонны Лурдес Леон приняла участие в эротическом перформансе, который состоялся в Майами. Шоу под названием Love Different, предназначенное показать разнообразие любви, организовал испанский бренд одежды Desigual.