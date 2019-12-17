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вторник, 17 декабря 2019 14:52

Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм

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Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм
Алан Бадоев снял клип для группы KAZKA. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинская группа KAZKA раскритиковали за излишне сексуальный клип, режиссером которого выступил популярный клипмейкер Алан Бадоев.

На официальной странице группы в Instagram опубликовали тизер видео на песню "Палала" из нового студийного альбома Nirvana, релиз которого состоится 27 декабря.

В коротком ролике солистка Александра Зарицкая предстает в сценах, которые фаны назвали эротическими и чрезмерно горячими.

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Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

"Фу, зачем же пальцы в рот", "Слишком вульгарно", "Brazzers сняли?", "Пальцы в рот, то противно", "Фу, до рвотных позывов", "Блин. Обожаю творчество Алана, но это перебор", "Надеюсь обойдется без фистинга", "Противно, не красиво", "Фу... просто тошнит", "Разочаровал Бадоев, не ожидала такой гадости", "Два пальца в рот - один из видов первой помощи при попадании посторонних предметов в желудок", - писали пользователи в комментариях к тизеры.

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Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev)

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Кроме того, на странице Бадоева в Instagram, где был размещен кадр с провокационного клипа, фаны осудили режиссера за плагиат. Читатели нашли сходство между новым клипом KAZKA и видеоработой американской певицы Ланы Дель Рей на песню "Blue Jeans".

"Кража из клипа Lana Del Rey - Blue Jeans!", "Это же Blue Jeans", "Надышались Ланой Дель Рей?", - прокомментировали фоловеры.

Семь композиций группы "Бумбокс" вошли во вторую часть альбома "Тайный код: Рубикон".
Это их восьмая студийная пластинка.

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