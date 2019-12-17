Бадоев снял клип для KAZKA, который фанаты раскритиковала за чрезмерный эротизм

Украинская группа KAZKA раскритиковали за излишне сексуальный клип, режиссером которого выступил популярный клипмейкер Алан Бадоев.
На официальной странице группы в Instagram опубликовали тизер видео на песню "Палала" из нового студийного альбома Nirvana, релиз которого состоится 27 декабря.
В коротком ролике солистка Александра Зарицкая предстает в сценах, которые фаны назвали эротическими и чрезмерно горячими.
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"Фу, зачем же пальцы в рот", "Слишком вульгарно", "Brazzers сняли?", "Пальцы в рот, то противно", "Фу, до рвотных позывов", "Блин. Обожаю творчество Алана, но это перебор", "Надеюсь обойдется без фистинга", "Противно, не красиво", "Фу... просто тошнит", "Разочаровал Бадоев, не ожидала такой гадости", "Два пальца в рот - один из видов первой помощи при попадании посторонних предметов в желудок", - писали пользователи в комментариях к тизеры.
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Кроме того, на странице Бадоева в Instagram, где был размещен кадр с провокационного клипа, фаны осудили режиссера за плагиат. Читатели нашли сходство между новым клипом KAZKA и видеоработой американской певицы Ланы Дель Рей на песню "Blue Jeans".
"Кража из клипа Lana Del Rey - Blue Jeans!", "Это же Blue Jeans", "Надышались Ланой Дель Рей?", - прокомментировали фоловеры.
Семь композиций группы "Бумбокс" вошли во вторую часть альбома "Тайный код: Рубикон".
Это их восьмая студийная пластинка.
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