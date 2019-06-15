Кадры сериала "Чернобыль" сравнили с реальными событиями

Создатели сериала "Чернобыль" в деталях передали события аварии. Фото: narodna-pravda.ua

Популярный сериал "Чернобыль" от американского телеканала HBO сравнили с кадрами документальной хроники трагедии.

Ролик разместили на Youtube канале "Thomas Flight". Он полностью подтвердил правдоподобное изображение аварии и быта людей того времени.

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Создателям удалось в точности скопировать реальные события 1986-1988 годов. В частности, в деталях воспроизведено одежду ликвидаторов, технику, действия по борьбе с последствиями катастрофы, сцены с судом над руководителями Чернобыльской АЭС и др.

Шестую серию сериала "Чернобыль" могут снять на территории Зоны отчуждения. Она должна быть документальной. Покажет, как выглядит Чернобыльская зона через 30 лет после катастрофы. Создатели сериала смогут взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.