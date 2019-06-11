Создатели сериала могут снять документальную серию. Фото: HBO

Сериал "Чернобыль" может получить продолжение.

Шестую серию могут снять на территории Зоны отчуждения. Она должна быть документальной, сообщается на Facebook-странице Управления туризма и промоций КГГА.

Документальная серия покажет, как выглядит Чернобыльская зона через 30 лет после катастрофы. Создатели сериала смогут взять интервью со свидетелями аварии на ЧАЭС.

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"Интересный факт, о котором мы также узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, участвовал в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС), создатели мини-сериала "Чернобыль" обсуждают возможность вернуться к Киев и Чернобыльскую зону, чтобы снять 6 эпизод", - говорится в сообщении.

В Чернобыльской зоне правоохранители поймали фанатов сериала "Чернобыль" из Ровенской области.