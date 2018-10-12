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понедельник, 15 октября 2018 21:40

Качественный фильм вряд ли окупится в украинском прокате - Филипп Ильенко

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Комедия "Скажене весілля" за первый уикенд собрала рекордный бокс-офис в 13,1 млн. грн. Фильм посмотрели 149 423 зрителей. Бюджет ленты - 10,8 млн. грн.

"Качественный фильм вряд ли окупится в украинском прокате даже теоретически, - говорит председатель Госкино Филипп Ильенко. - Для этого лента должна собрать сумму как минимум в три или в четыре раза больше бюджет. Если стоимость фильма 40 милионов гривен, то не менее 100- 120. Это на украинском рынке не под силу даже большинству голливудских блокбастеров. Если бы можно было снимать фильмы для украинского рынка, которые окупались, то я бы и дня не работал в Госкино.

Единственная причина существования государственной программы по финансовой поддержке киноиндустрии - покрытие разницы между возможностями рынка и теми средствами, которые необходимы для создания качественного контента. Если бы мы этого не делали, то украинский зритель видел бы максимум недорогие в производстве комедии.

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В Украине было 513 залов до того, как закрылись столичные кинотеатры "Украина" и "Кинопанорама". Сейчас около 500 залов. Это около 170 кинотеатров. При средней стоимости билета и общем бокс-офисе, окупаемость фильмов со сложной постановкой в ​​краткосрочной перспективе - нереальная история.

К сожалению, большинство украинцев живут в населенных пунктах, где вообще нет кинотеатров. У нас примерно 470 городов со статусом районного центра. Только в 70 из них есть что-то такое, что можно назвать современным кинотеатром. Как правило, это помещение с маленькими залами. Репертуар ограничен. Есть два хороших сеанса в день. И обычно отдают их американским фильмам, которые делают кассу.

Автор: glavcom.ua
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Украинский фильмам трудно пробиваться. Мы не можем полноценно финансировать промо-компанию. К тому же нужно учитывать низкую покупательную способность украинского зрителя. В Украине одна из самых низких цен на кинотеатральный билет в Европе. При том у нас один из самых низких показателей по посещаемости кинотеатров. В среднем украинец ходит в кино один раз в два года.

А в сети интернет окупаются. Судя по бокс-офиса первой недели, окупится "Скажене весілля". Почему? Потому что процветает аудиовизуальное пиратство. Не дает возможность создавать стриминг сервисы, онлайн-кинотеатры. И монетизировать доходы с просмотров в Интернете. Например, фильм "Красный" посмотрели в Интернете 2,5 милонов зрителей. А в кинотеатрах - 30 тысяч. И с этим ничего не поделаешь. Украинцы утратили привычку к такой форме социального досуга, как поход в кинотеатр.

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В январе национальный рекорд по сборам установила военная драма о защитниках Донецкого аэропорта "Киборги". За два месяца проката бокс-офис картины составил 22,2 млн. грн. Ее посмотрели около 305 тыс. зрителей.

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