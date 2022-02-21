Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить

фото: planetakino.ua

С 24 февраля в кинопрокат выходит украинская комедия с Еленой Кравец и Юрием Ткачем "Большая прогулка". В центре сюжета – ситуация, когда надо "отжать" у других отдыхающих на лужайке место под мангал, особенно во время майских праздников. Самой ожидаемой киноновинкой для семейного просмотра на этой недели является фильм о необычной дружбе между человеком и зверями - "Волк и Лев". А любителей боевиков с закрученным сюжетом порадует триллер "Игра теней" с непревзойденным Лиамом Нисоном в главной роли.

Gazeta.ua сделала обзор кинопремьер на этой неделе.

"Большая прогулка"

Украинская комедия с Еленой Кравец, Юрием Ткачем и Ириной Гатун в главных ролях, и Веркой Сердючкой – в эпизодической. В центре сюжета две совершенно разные семьи, которые однажды случайно оказываются на одной лужайке "под шашлык". Семья Драгомановых – работники культуры, Наливайченко – районные бизнесмены. Каждая из семей считает поляну "своей". Из-за этого возникает спор, который превращается чуть ли не в ожесточенную "войну".

Внезапно в конфликт ввязывается и третий претендент на лужайку — беглец-коррупционер, спрятавший там деньги. Однако те неожиданно исчезли из тайника. Чтобы их вернуть, он берет детей Драгомановых и Наливайчиков в заложники. Забавные противостояния, неожиданные приключения и непредсказуемые ситуации придают фильму драйв и динамичность. "Большая прогулка" - это рассказ о том, что даже с разными ценностями и взглядами на жизнь перед общей угрозой люди способны объединиться в одну мощную силу.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

"Гра теней"

Боевик-триллер со звездным актером Лиамом Нисоном, известный зрителям по главной роли в фильме "Список Шиндлера", за который был номинирован на премию Оскар.

В центре сюжета специальный агент ФБР Трэвис Блок. Однажды он узнает заговор против граждан США и начинает собственное расследование. Поэтому оказывается под прицелом директора ФБР, с которыми раньше работал. С каждым новым открытием в этом деле он подвергает себя опасности. Под угрозой и жизнь его близких. Однако даже под таким давлением Тревис Блок всячески пытается завершить начатое и разоблачить виновных в заговоре.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

"Свидание в Париже"

Романтическая комедия с элементами драмы для аудитории от 16 лет.

Главный герой Винченцо живет в Париже. Все свое время посвящает собственному книжному магазину и воспитанию дочери, которая после несчастного случая прикована к инвалидной коляске. В их замкнутом мире изредка появляются другие люди – литературный клептоман, священник, бездомный и неаполитанец, доставляющий им завтраки.

Но однажды в размеренную и спокойную жизнь Винченцо внезапно врывается симпатичная и веслая актриса Йоланда. Встреча с ней нарушает его привычный распорядок. Пораженный ее жизненной энергией главный герой снова начинает испытывать эмоции, которые он долго удручал в себе. Позволит ли себе Винченцо стать счастливым?

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

"Дог"

Итальянско-американская семейная комедия с Ченнингом Татумом в главной роли. Актер известен зрителям из фильмов "Kingsman: Золотое кольцо" и "Мерзкая восьмерка".

По сюжету рейнджер Бриггс получает необычную задачу от армейского руководства - должен доставить служебную собаку по кличке Лулу в семью погибшего хозяина. Пес никого к себе не подпускает, моментами ведет себя агрессивно.

Иногда Бриггсу кажется, что эта задача ему не по силам, ведь он путешествует то ли в компании неконтролируемого зверя, то ли хитрого демона. Совместное путешествие богато забавными ситуациями и неожиданными испытаниями. Удастся ли рейнджеру заслужить доверие Лулу и доставить к месту назначения?

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

"Волк и лев"

Французско-канадский фильм для семейного просмотра. Это история о настоящей дружбе между девушкой Альмой, волком и львом, выросшими вместе. Альма наследует от деда дом на острове. Там девушка планирует заниматься музыкой, ведь очень хочет стать пианисткой. Однажды Альма надает приют волчице с волчонком, о которой когда-то заботился ее дедушка.

В то же время над островом происходит крушение самолета, переправлявшего львенка в местный цирк. Все в самолете погибли, кроме маленького зверя. Его случайно находит Альма. Волчонок и львенок быстро становятся неразлучными друзьями. Когда волчица исчезает, Альма самостоятельно заботится о животных. Впоследствии они вырастают и становятся опасными для всех кроме Альмы, которая заменила им мать.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

"Наслаждение"

Эротическая драма об индустрии развлечений для взрослых. Это полнометражный дебют шведского режиссера Ниньи Тюберг, в основе которого одноименная короткометражка 2013 года, ставшая призером Каннского кинофестиваля. Лента произвела фурор среди кинокритиков и получила много одобрительных отзывов.

Это рассказ о 19-летней шведке Белле Черри, которая переезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать порнозвездой. Главная героиня амбициозная и целеустремленная, не боится препятствий. Однако в порноиндустрии действует жесткая конкуренция. Беллу ждут сложные испытания, ведь закулисье сферы развлечений для взрослых скрывает много опасностей.

Главную роль исполнила дебютантка София Каппель. Второстепенные роли сыграли настоящие порноактеры. Фильм рассчитан на просмотр аудиторией в возрасте от 18 лет.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 24 февраля

На прошлой неделе в кинопрокат вышла первая отечественная криминальная драма о "лихых 90-х" - "Носориг" Олега Сенцова. Критики ее сравнивают с фильмами американского режиссера Мартина Скорсезе. Также в кинотеатрах можно посмотреть комедию с Моникой Беллуччи - "Фантазии для взрослых" и научно-фантастический фильм "Падение Луны". Подробнее обо всех киноновинках можно прочитать в подборке от Gazeta.ua