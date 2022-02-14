Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе

Автор фото: parismatch.com

С 17 февраля в кинопрокат выходит первая украинская криминальная драма о "лихих 90-х" - "Носорог" Олега Сенцове. Сценарий режиссер написал еще в 2012 году, но съемки пришлось отложить из-за незаконного заключения в РФ. Киноманов на этой неделе также порадует эксцентричная комедия с Моникой Беллуччи – "Фантазии для взрослых" и научно-фантастический фильм-катастрофа с голливудскими звездами – "Падение Луны". А для семейного просмотра подойдет мультфильм "Приключения на Луне".

Gazeta.ua сделала обзор кинопремьер на этой неделе.

"Носорог"

Криминальную драму Олега Сенцова критики уже называют знаковой лентой украинского кинематографа и сравнивают с фильмами американского кинорежиссера Мартина Скорсезе. Картину недавно признали лучшей на Стокгольмском международном кинофестивале.

События фильма разворачиваются в Украине в 90-е годы. Это эпоха после распада Советского Союза, когда начинает процветать бандитизм и беззаконие. Молодежь становится на криминальный путь, руководствуется фальшивыми ценностями и не задумывается над нравственностью своих поступков.

Сам режиссер Олег Сенцов утверждает, что его интересует прежде всего история человека: что он чувствует, почему делает именно так, проснется ли в него совесть... Даже несмотря на негативный образ главного героя создатель фильма пытается вызвать сопереживание к нему у зрителей. Ведь нет плохих людей, есть те, кто плохо поступает.

Возрастные ограничения для просмотра фильма – 16+

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Падение Луны"

Фантастика-экшн с лучшими голливудскими звездами в главных ролях - Голли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли из "Игры престолов".

В центре сюжета история о том, как по неизвестным причинам Луна сходит с орбиты и направляется к нашей планете. Столкновение с Землей неизбежно.

За несколько недель до крушения бывшая астронавтка, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер находит решение для спасения человечества. Однако ей верят только отставной астронавт Брайан Гарпер и приверженец теорий заговора Гаусман. Именно они отправляются в это опасное космическое путешествие, чтобы раскрыть секреты темной стороны Луны и спасти планету от столкновения со спутником.

Бюджет картины $150 млн. Это один из самых дорогих независимых фильмов в истории.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Фантазии для взрослых"

Французская комедия с непревзойденной Моникой Беллуччи в главной роли. Это рассказ о шести парах, потерявших страсть и стремящихся восстановить острые ощущения в отношениях. Для возвращения страсти некоторые соглашаются на эксперименты в постели и готовы снимать эротические домашние видео, некоторые решаются пригласить кого-то третьего в спальню.

Каждый раскрывает индивидуальные вкусы и подходы, чтобы реализовать свои сокровенные фантазии для взрослых. Вместе с тем, герои попадают в забавные и неоднозначные ситуации.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"(Не) идеальные парочки"

Эмоциональная итальянская комедия о супружеских парах, брак которых признали недействительным из-за того, что венчал их священник-аферист. После обнародования этого факта в парах начинают всплывать старые тайны. Некоторые супруги планируют повторно заключить брак на небесах, а некоторые сомневаются, стоит ли это делать. Добавит ли настоящее венчание счастья парам и останутся ли они вместе?

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Обогнать время"

Американский триллер с номинанткой премии "Оскар" Наоми Уоттс в главной роли.

Это история о захвате вооруженным неизвестным заложников в школе. Во время утренней пробежки мать одного из учеников узнает, что сын тоже там. Она преодолевает много миль, чтобы попасть в эпицентр событий. Готова на все ради спасения своего ребенка, ведь власти не могут обеспечить безопасность захваченным школьникам. Главная героиня пытается "обогнать время", ей нельзя упустить ни минуты, потому что каждая может стать последней для ее сына.

Возрастные ограничения для просмотра фильма – 16+.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Золото острова Гардиан"

Американский триллер-экшен с Мэлом Гибсоном в одной из главных ролей.

По сюжету преступник и социопат Дилан Форрестер пытается соблюдать все требования своего условно-досрочного увольнения. Для этого даже проходит сеансы психотерапии у доктора Олдервуда. Но когда при странных обстоятельствах погибает его младший брат, Дилан стремится узнать правду и начинает свое расследование. Поиски приводят главного героя на остров. Там он сталкивается с бандой головорезов. Ему придется задействовать все тактические навыки, чтобы выжить самому и спасти невинных.

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Приключения на Луне"

Семейный мультфильм, созданный по мотивам популярной в Германии детской книги Гердта фон Бассевица.

Главные герои – Питер и Анна – брат и сестра только что переехали в новый дом. Им трудно привыкнуть к новому месту и школе. Однажды Анна встречает жука, который просит помочь ему вернуться на Луну. Девочка вместе с ним отправляется в космическое путешествие, но ее похищают злодеи.

Питер отправляется в путешествие по Млечному Пути, чтобы найти младшую сестру. Его ждут загадочные миры, новые друзья и битва с Духами природы и Лунным человеком. Удастся ли ему преодолеть все препятствия и спасти сестру?

Стоимость билетов зависит от сети кинотеатров.

Где: кинотеатры столицы

Время: с 17 февраля

"Я никогда не хотел снимать кино именно о 90-х годах. В любой истории для меня важный человек. Сценарий написал под впечатлением разговора со знакомым, которого потом назвал "Носорогом". Знал его с одной стороны – в 1990-е он был в том бандитском движении. Но потом открылся для меня по-другому. Но разговор поразил, решил, чего бы не снять о нем кино. О человеке, на которого можно посмотреть с разных сторон", - рассказал режиссер фильма "Носорог" Олег Сенцов . Больше о создании фильма можно прочитать здесь.