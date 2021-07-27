Глупые идеи и люди приводят к нехорошим последствиям. - "Дикий театр" поставил роман Андрея Любки

В столичном клубе "Курени" состоялась премьера спектакля "Дикого театра" - "Карбид" по роману о контрабандистах Андрея Любки. Режиссер - Алексей Доричевський. Жанр - авантюрная комедия.

Клуб "Курени" находится на Днепровских склонах, на территории одного из старейших в Киеве ресторанов.

За пол часа до начала спектакля - у входа на территорию "Куреней" собирается публика.

У ворот - яркая фотозона с разноцветными флажками. Там делает селфи девушка в майке со смайликом. На лице - рисунки - солнце и радуга.

Идет к входу.

"Выбрасывать бутылку с водой? - переспрашивает охранника в черной форме и маске. - Э нет, солнышко, - показывает на рисунок на щеке. - Я допью, тогда буду заходить".

"Такие правила" Куреней "", - отвечает тот приветливо.

Автор: Дикий театр Автор романа Андрей Любка смотрит спектакль

Сцену обустроили под самым большим шалашом. Зрители садятся возле сцены на подушках, далее - на диванах.

В третьем ряду стройная блондинка в ярко-желтой блузке и черных велосипедках держит большой букет роз в лавандовой обертке. Мужчина рядом помогает снять бумагу, разматывают цветы.



Это хореографка Лидия Соклакова. Пришла на премьеру с мужем. Он подарил цветы, хотят поставить их в вазу.

"Проводили все репетиции здесь, на локации, трудились по пять-шесть часов - и это в тридцати пяти градусную жару, - рассказывает хореографка. - Спасались только желанием вовремя сделать премьеру. Главный прогон делали ночью - с часу до восьми утра. В пластических моментах усиливали юмор, иногда подчеркивали абсурдность самой истории. Сам жанр спектакля, форма - направлены на то, чтобы было визуально интересно, выразительно и смешно ".

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Автор: Дикий театр Директор Дикого театра Ярослава Кравченко с продюссером Алексеем Жмурко называют актеров

На лестнице под сценой появляется "хозяйка" Дикого театра Ярослава Кравченко. Она в длинном сером платье с декольте. Рядом стоит мужчина в черной футболке с надписью Produsery - это Алексей Жмурко.

"Ну вот, вы впервые видите, как выглядит продюсер Дикого театра. Раз в три года он возвращается на свою основную работу - тогда приносит мешок денег на свежее представление. Сегодня мы в новой локации, в которой устраивают крутые вечеринки. У нас тоже будет сплошной драйв. Первый показ спектакля - всегда как секс - от него зависит - родится ли наш "карбидный" ребенок ", - говорит Ярослава Кравченко.

"Не заказывайте коктейли и кофе во время спектакля - успеете в антракте", - добавляет. Шумит кофемолка.

Коктейли стоят 200-300 грн, бутылка воды - 50.

Автор: Алексей Товпыга Жена Карбида Маричка ссорится с мужем из-за "глупых" идей

На сцене появляется мужчина в белой рубашке и коротких коричневых штанах. Убегает от женщины, которая пытается помыть его в лохани. Это - актер театра и кино Дмитрий Завадский, имеет звание "заслуженного артиста", отправился на онлайн кастинг в независимый театр во время локдауна. Воплотил главного героя - учителя истории по прозвищу Карбид, который живет в закарпатском городке Ведмедив. Получил прозвище за "специфический запах".

Автор: Алексей Товпыга Жена Карбида Маричка ссорится с мужем из-за "глупых" идей

"Маричка, представь только: людей можно будет перевести просто в Европу! Это же быстрая евроинтеграция!" - восклицает.

При падении в канализационный люк Карбид придумал идею - прорыть туннель к соседней Венгрии. Хочет использовать его на благо всех украинцев, по сюжету. Чтобы воплотить идею, должен договориться с контрабандистами и местной администрацией. Однако со временем "сообщники" понимают, что Карбид лишний.

Жену воплотила Оксана Цымбал. Сдирает с мужа штаны и мочит в лохани. У нее на шее - плюшевый змей.



"Маричку я задумывал не совсем такой, - рассказывает писатель Андрей Любка. Сидит в первом ряду на подушке. - У меня она как бы завораживает читателя. Но" Дикий театр" имеет свои фишки. Сделали ее образ "стебным "- как будто Маричка попала с другого представления. Змея на шее - напоминает коромысло, такая Наталка Полтавка. А вот учитель Карбид - у меня точно такой - резкий, с истерическими движениями".

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Автор: Алексей Товпыга Карбид рассказывает о своей идее - выкопать тоннель

На сцене Карбид рассказывает о своем тоннеле знакомому контрабандисту Икара - сыграл Андрей Кронглевський. Тот получил свое прозвище за то, что когда-то смастерил самодельный самолет, чтобы переправлять сигареты мимо венгерских пограничников. Вместе едут в воображаемой машине к румыну Мирче, который водит за границу нелегалов. Забавно трясутся, когда "заносит на поворотах".

Публика аплодирует.

Автор: Алексей Товпыга Икар везет Карбида к Мирче

Контрабандисты планируют использовать идею Карбида для своих целей - провозить тоннелем товары и проводить нелегальных туристов.

Горбатый человек в длинном черном плаще крушит о ступени большую лопату. Пытается напасть на Карбида и Икара. Это - актер Руслан Ярошенко, воплотил могильщика Ичи, который живет вблизи кладбища. Контрабандисты договариваются с ним, чтобы выкопал "туннель евроинтеграции", обещают ... новую лопату.

Автор: Алексей Товпыга Гробовщик Ычи хвастается новой лопатой, которую получил за работу

"Гробовщика представлял как большую крепкую сильную гориллу, а он тут маленький худощавый съежившийся, - говорит Андрей Любка. Но что интересно - этот Ичи - это его дебют на театральной сцене. До того играл в фильмах и сериалах, но захотел, пошел на этот кастинг, прошел - и вписался в этот спектакль. Хотя он противоположность тому, что был в романе. Спектакль короткий - надо максимально быстро создать у зрителя впечатление о герое. В спектакле он стал немного магическим - несет в себе зловещую силу. Это не просто человек-могильщик, который копает могилы в городе и живет возле кладбища. Это персонаж темных сил из народной мифологии или фильмов ужасов ".

Перед шалашом бегает человек в вишневом костюме, с бородой, отборно ругается. Пытается вытолкать из "кабинета" главных героев. Это актер Денис Пасечный, воплотил мэра города Ведмедив - Золтана Бартока. Соглашается "крышевать" туннель, потому что может на этом заработать. Предлагает замаскировать работы под фонтан - "подарок" жителям города ко Дню Независимости.

"Мэр, который заявляет, что он в этом городе будет вечно, это образ" обычного" украинского городского головы, который обустраивает город как свой собственный бизнес, - рассказывает режиссер Алексей Доричевський. - Разбрасывается крылатыми фразами, забивает баки псевдоукраинскими ценностями - на самом деле его действия абсолютно отличаются от слов. Чувствует свою абсолютную власть и ею пользуется. к нему приходят люди как к другу - потому что они где-то раз-два выпивали. а он заводит их в специально оборудованную комнату, чтобы они ползли чуть ли не на коленях, молили, а не просили. Это манипулятивная штука, которую часто используют наши чиновники".

Автор: Алексей Товпыга Мэр Ведмедова поддержал идею Карбида, когда ему посулили выгоду

Актеры танцуют посреди сцены, забавно двигаясь. В центре - Золтан, который виляет бедрами.

"Танцами заменяем монологи из книги, где актеры рассказывают о себе, так сохраняем динамику. Я и сам люблю танцевать", - говорит Доричевський.

В обтягивающих красном платье танцует актриса Анна Абрамьонок, соблазняет контрабандистов, которые стоят вокруг. Она воплотила патологоанатома Ульяну.

"Садитесь, мальчики, что-то расскажу", - льстиво говорит.

"Ну все, теперь всем капец, - говорит девушка на диване во втором ряду. - Я читала книгу. Она - торгует органами и первым продаст могильщика Ичи".

Автор: Алексей Товпыга Доктор Ульяна соблазняет героев, чтобы получить вагончик для контрабанды органов

Объявляют антракт. Публика собирается у бара. Девушка с солнышком и радугой на лице стоит в очереди за коктейлями. К одному из деревьев подходит компания. Стройная девушка в голубом платье из льна, с разноцветными дредами обнимает дерево.

- Ты как у ясеня спрашиваешь, что ли? - смеется парень. (Имеется в виду песня из советской комедии "Ирония судьбы, или с легким паром" - "Я спросил у ясеня", - ред.).

- У какого ясеня?

- Ну "где любимая"?

- Не шарю. А чего кто у дерева спрашивал? Друид?

Парень заливается смехом.

- Круто, - говорит. - Такая юная, а в Дикий ходишь.

После антракта сцена превращается в дом "дохтурки" Ульяны. Герои обсуждают с ней план тоннеля, потому что у нее есть деньги. Сидят за столом, рядом - холодильник с мясом.

"В Ульяне из всех героев - меньше всего человеческого, - продолжает режиссер. - Она потеряла" душу ", когда ее поймали на границе и изнасиловали. Убивает людей, продает органы за границу. Не имеет капли сожаления. Это тот вариант, когда человека сломали совсем - физически она осталась, но вряд ли можно назвать ее человеком. Не имеет эмпатии и мыслей. Но есть деньги - поэтому в какой-то момент все герои попадают от нее в зависимость ".

Автор: Алексей Товпыга Икар и его подельники попадают в зависимость от "врачихи", потому что у нее есть деньги

Карбид с Марией спасаются от погони - контрабандисты пытаются их убить. Икар заслоняет пару своим телом. Супруги скрывается в тоннеле, который начинает заполнять вода.

"Нет связи", - повторяет Маричка. Держит Карбида за руку.

"Сначала связи не имел Карбид - с самой Марией, со всем миром - витал в своих мечтательных планах, - рассказывает Доричевський. - И вдруг, когда он уже начал приходить в себя, смогли пережить с Марией потерю дочери - попадают в затопленный тоннель. И тут вроде меняются ролями - теперь сопротивления, надежду теряет Маричка. Мы изменили финал, ведь у Любки герои погибают там в тоннеле. Но в спектакле очень не хотелось выходить на минор. Хотели спасти героя, который умеет мечтать - и то мечтать "экологически", стремиться подарить счастье всем. Вряд ли его мечта осуществится, но надежда остается ".

Автор: Алексей Товпыга Контрабандисты с мэром открывают фонтан

На верхушке самого высокого куреня стоят контрабандисты, мэр и врач. Открывают "Фонтан единства". Мэра перебивает голос, похожий на Зеленского.

"Сегодня важный день. Мы здесь собрались, чтобы ..."

Публика смеется и аплодирует.

Фонтан не могут запустить.

"Как трудно работать с дебилами!" - восклицает мэр.

"Есть какие-то моменты, которые ждал и боялся больше всего, - говорит товарищ Андрея Любки. Пришел с ним на спектакль. - В книге есть особенно важные фразы. Вот одна из них" Как же трудно работать с дебилами ". Услышав - поняли, что все удалось".

"Концовку изменили неожиданно для меня, - говорит писатель. - Теперь" Карбид "воспринимать как историю с хэппи-эндом, и это хорошо. Несет посыл - нет такой черноты, которую бы нельзя было пережить".

Автор: Алексей Товпыга Карбид и Маричка спасаются в тоннеле, его начинает заливать вода

Под деревом стоит Елена Синченко. Она - постоянная зрительница в "Диком театре" и поклонница творчества Любки. Говорит - имела опасения, как поставят произведение.

"Спектакль превзошел мои ожидания, - говорит. - Переживала, потому что книга "Карбид" - одна из моих любимых. Было важно, чтобы спектакль не испортил эмоцию. У "Дикого" люблю, что они смелые, готовы брать нестандартные темы, по-своему их освещать. Теперь думаю, что ни один другой театр не смог бы поставить "Карбид". Финал у Андрея в книге очень жизненный, каким в принципе должен быть, если бы история происходила на самом деле. Получается, что глупые идеи и связи с глупыми людьми приводят к нехорошим последствиям. В спектакле - добро побеждает. Именно в этой истории и в этом видении мне очень "зашло", показали, что в людях еще не потеряны такие качества, как дружба, ответственность, солидарность. Даже если группа десять плохих людей, то обязательно найдется один хороший, который сможет спасти ситуацию. Хотелось бы верить, что место сказке есть даже в таких историях".

Автор: Алексей Товпыга Мэр Золтан выпивает с контрабандистами

Возле ворот стоит девушка с радугой и солнышком на лице. Говорит - потратила все деньги на коктейли.

"Нет, ну вы передайте администрации, "водичка" здесь дороговата, - говорит. - Я вот пол спектакли о своей бутылке жалела. Все: "фонтан-фонтан", а я: "вода ... вода ..." - говорит. - Так может бы пересмотрели "сухой закон" на показах спектаклей, что ли".

Идет к "Арсенальной".

Представление длилось 2:00. Следующие показы - 29-30 августа.



Независимый "Дикий театр" выступает на различных площадках. С "Куренями" сотрудничают впервые. В приглашении в соцсетях предупреждали гостей, что, по правилам заведения, с собой нельзя приносить напитки и еду. В "Куренях" проводят фестиваль электронной музыки и джаз-вечеринки. Заведение поддерживает музыкантов разных направлений. 15 июля в клубе выступали американские звезды неосоула - дуэт Jose James & Taali.