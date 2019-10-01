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среда, 02 октября 2019 21:45

Философиня рассказала, какой урок нам дает "Игра престолов"

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Автор: imdb.com
  В сериале "Игра престолов" принцессу Дейнерис Таргариен сыграла английская актриса Эмилия Кларк
В сериале "Игра престолов" принцессу Дейнерис Таргариен сыграла английская актриса Эмилия Кларк

Если "Властелин колец" Толкина родился из страха приближения Второй мировой, то "Игра престолов" - из нашей безголовости.

Так считает философиня Любовь Терехова. Рассказала о смыслах в книгах Джорджа Мартина и сериале телеканала HBO, пишет журнал "Країна".

"Главное - не иметь власть, а изменять к лучшему вещи, которые не работали. Но универсальное благо для всех невозможно. Поэтому лучший урок, который нам дает "Игра престолов": должны постоянно сомневаться во власти. Мы не можем никому доверять безоговорочно. Должны быть настороже. Пересматривать принятые политиками решения - с какой целью это сделано.

Сомневаюсь, наступит ли демократия в мире "Игры престолов" и считает ли ее Мартин панацеей. На собрании лордов звучит, что короля должен избирать народ. С предложения смеются. Большинство населения неграмотное. Демократия возможна, когда избирательное право имеют образованные граждане, которые понимают государственные процессы. Если ограничивается тем, что человек сходит на выборы и поставит галочку за кандидата, который кажется ему более симпатичным, всякая логика демократии пропадает. Нельзя быть безответственным гражданином", - говорит Любовь Терехова.

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Сериал "Игра престолов" по циклу фэнтези-романов Джорджа Мартина завершился 19 мая. Каждый эпизод финального восьмого сезона смотрели в среднем 44 миллиона зрителей. В ночь на 23 сентября получил 12 наград самой престижной американской телепремии "Эмми". Всего телеэпопея имеет 59 "Эмми". Это рекорд среди сериалов.

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Дата
02
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