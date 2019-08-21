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среда, 21 августа 2019 21:45

Джорджа Мартина наградили за вклад в литературу

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Джорджа Мартина наградили за вклад в литературу
Писателя-фантаста Джорджа Мартина отметили Ирландской книжной премией. Фото: theguardian.com

Американский писатель, автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин получил Ирландскую книжную премию. Награду International Recognition Award ему вручили на специальном мероприятии в Дублине, столице Ирландии, 20 августа.

Мартина отметили за весомый вклад в фэнтези и научную фантастику в течение последних четырех десятилетий, сообщает The Bookseller.

"Песнь льда и пламени" стала чем-то большим, чем выдающаяся книжная серия. Вознеслась в пантеон Джона Рональда Руэла Толкина и Клайва Стейплза Льюиса, - говорит глава Irish Book Awards Мария Дикенсон. - Сейчас это знаковый артефакт популярной культуры, пособие для проведения внешней политики, место бурных дебатов о самой природе власти и взаимодействии добра и зла".

"Игра престолов", первая книга серии, была издана в 1996-м. Вышло пять из семи запланированных романов. В общем продали более 90 млн экземпляров. Шестую часть "Ветра зимы" Мартин планирует завершить в следующем году. На основе цикла телеканал HBO снял восьмисезонный сериал, который транслировался в течение 2011-2019 годов.

Предыдущими лауреатами International Recognition Award были британцы Дэвид Вольямс, Джилли Купер и Джеффри Арчер и американско-английский автор Билл Брайсон.

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В этом году Джордж Мартин стал соавтором японской ролевой видеоигры Elden Ring в жанре темного фэнтези. Писатель создал мифологию ее вымышленного мира.

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