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среда, 17 июля 2019 08:01

"Игра престолов" побила очередной рекорд

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  Игра престолов" представлен в рекордном числе номинаций премии Emmy. Фото: УНИАН
Игра престолов" представлен в рекордном числе номинаций премии Emmy. Фото: УНИАН

Американская телевизионная академия назвала лучшие сериалы сезона – номинантов на премию "Эмми".

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" представлен в 32 номинациях Emmy Awards 2019 года. Один сезон сериала до сих пор никогда не отмечали так высоко за более чем 70-летнее существование премии. Предыдущий рекорд принадлежал сериалу "Полиция Нью-Йорка", который выходил с 1993 по 2005 год. За восемь сезонов "Игру престолов" отметили 161 номинацией на "Эмми", сообщает emmys.com.

Среди других лидеров – сериалы "Удивительная миссис Мейзел" (20 номинаций), "Чернобыль" (19 номинаций) и Saturday Night Live (18 номинаций).

В рейтинге каналов и сервисов лидерство по количеству номинаций у кабельного канала HBO (137 номинаций). На втором месте-стриминговый сервис Netflix (117 номинаций). Третья ступенька – у телеканала NBC (58 номинаций).

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Emmy — американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в различных областях телеиндустрии. 71-я церемония вручения премии состоится 22 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее будет транслировать телекомпания Fox.

"Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Сериал был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся HBO в более чем 90 млн долларов.

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