Джордж Мартин написал сценарий видеоигры

Автор: syfy.com Американский писатель Джордж Мартин и японский геймдизайнер Хидетака Миядзаки создали вымышленный мир фэнтезийной ролевой видеоигры Elden Ring

Американский писатель, автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин стал соавтором видеоигры Elden Ring в жанре темного фэнтези. Первый тизер показали на пресс-конференции компании Microsoft на выставке Electronic Entertainment Expo в Лос-Анджелесе.

Elden Ring - ролевая игра от первого лица, которую разрабатывает японская студия FromSoftware. Джордж Мартин создал мифологию ее вымышленного мира.

В Elden Ring игрок будет иметь широкий выбор оружия, магии и способов боя с противниками, а также сможет создать собственного уникального персонажа. В игре будет открытый мир и высокий уровень сложности, характерный для проектов FromSoftware. Одна из тем произведения - свобода и амбиции человечества.

Студия решила сотрудничать с Мартином, потому что геймдизайнер Хидетака Миядзаки - фанат его творчества, в частности цикла "Песнь льда и пламени" и сборника научно-фантастических рассказов "Путешествия Тафа". Своим любимым произведением писателя Миядзаки называет роман "Грезы Февра". Считает его шедевром вампирского фэнтези и рекомендовал читать всем новым сотрудникам FromSoftware.

Elden Ring выйдет на персональных компьютерах и игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Японская студия FromSoftware создала такие игры, как трилогия Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice. Electronic Entertainment Expo, или E3 - ежегодная международная выставка видеоигр. Проводится с 1995 года. В этом году проходит с 11 по 13 июня в конференц-центре Los Angeles Convention Center. Большинство компаний проводят пресс-конференции раньше, начиная с 9 июня. Sony не участвует в E3 2019 - впервые в истории мероприятия.